外交部亚洲事务特使孙国祥赴纽约就若开邦问题开展工作

人民网联合国3月28日电（记者李晓宏 杨俊）当地时间3月26日至28日，中国外交部亚洲事务特使孙国祥赴纽约就若开邦问题开展工作。

孙特使向安理会成员非正式通报了当前缅甸若开邦问题形势以及其近期赴缅孟两国穿梭斡旋情况。他强调，若开邦问题延宕多年，成因复杂，解决起来难以一蹴而就。缅孟是直接当事方，只有通过缅孟两国对话协商才是唯一解决之道，当务之急是尽快启动首批避乱民众遣返进程，国际社会特别是安理会应为此创造良好外部环境。

安理会各方均对孙特使此访予以积极评价，充分肯定中方在若开邦问题上所作努力，表示愿继续以建设性态度推动若开邦问题的解决。

孙特使在分别会见联合国秘书长古特雷斯和联合国难民署纽约办事处官员时，希望联合国采取客观公正立场，继续支持缅孟对话，为尽快实现遣返提供建设性支持和帮助。中方愿继续发挥建设性作用，为缅孟双方妥善应对若开邦避乱民众遣返及安置工作提供力所能及的帮助。

古特雷斯积极评价中方为妥善解决若开邦问题所作工作，强调当前需要当事方拿出政治意愿，采取切实行动，尽早落实遣返协议。联合国愿继续为此提供支持和帮助。

孙特使还分别同缅甸、孟加拉国、英国和俄罗斯常驻代表或副代表举行双边会见，阐述了中方在若开邦问题上的立场。各方赞赏中方致力于斡旋解决若开邦问题，愿同中方保持密切沟通。

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