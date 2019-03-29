驻比利时大使曹忠明在列日大学发表演讲

人民网列日3月28日电 （记者 方莹馨）3月27日，驻比利时大使曹忠明应邀赴列日大学HEC商学院发表题为《共同建设美好的世界》的主旨演讲。列日大学HEC商学院院长尼森及学院师生近百人参加活动。

曹大使在演讲中重点介绍了中国坚持走和平发展道路、新安全观、“一带一路”倡议、推动构建人类命运共同体和新型国际关系等习近平外交思想的重要内容，强调中国愿同国际社会一道努力，共同建设和平发展的世界、共同繁荣的世界、开放合作的世界、多元和谐的世界，让世界人民对于美好生活的向往变成现实。

曹大使介绍，中国提出“一带一路”倡议，用政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通，搭建与世界各国共同发展的合作平台。比利时是“一带一路”的重要参与者。以设施联通领域为例，中比陆、海、空互联互通全面推进，中欧班列连接大庆和泽布吕赫港，中国成为比利时安特卫普港第三大客户，北京、上海、深圳、香港与布鲁塞尔之间的直航航班穿梭不绝。列日与中国多个城市开通旅游包机和货物航线。中国电子商务巨头阿里巴巴计划在列日建设欧洲物流配送中心，将促进列日经济发展，并有望增加新的就业机会。可以说，中比合作为当地带来了实实在在的利益。

在谈到建设一个开放合作的世界时曹大使强调，从中国人民和世界人民共同利益出发，习近平主席提出推动构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，推动构建人类命运共同体的外交思想。当今世界单边主义抬头，保护主义成风，民粹主义蔓延。国际法原则和多边主义精神面临严峻考验。越是在这种情况下，我们越要秉持人类命运共同体的理念，坚持“人类优先”“地球优先”而不是哪个国家优先，用开放协作应对全球性挑战。

关于中比交流合作，曹大使认为，中比关系长期友好，两国对全球治理持相同或相似立场。比利时同样坚定支持多边主义，支持构建开放型世界经济，反对保护主义。中比现同为联合国安理会成员，在当前复杂的国际形势背景下，中比加强沟通协作，可以为世界作出更多贡献。他说：“我衷心希望中比两国青年，培养开放包容的心志，扬起合作发展的风帆，为构建人类命运共同体、为建设一个更加美好的世界贡献自己的智慧和力量！”

曹大使演讲数据翔实、深入浅出，赢得现场阵阵掌声。演讲后，曹大使同现场热烈互动，耐心细致回答了师生们关于多边主义、中美关系、中欧关系、中俄关系、气候变化、朝核问题、中印关系、英国脱欧、知识产权保护等方面的提问。现场师生赞赏中国发展成就及对外政策，表示大使演讲改变了他们对中国的认知，未来愿不断增进对华了解，为促进比中关系发展作出贡献。

列日大学是欧洲著名高等学府，历史悠久、人才辈出。列日大学HEC商学院同中国多所高校开展了人才交换培养、管理课程培训等合作。

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)