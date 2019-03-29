忽视，导致贫困代代相传（观点）

密西西比三角洲的贫困问题长期存在，这里的贫困率在几十年里一直居高不下。从人口数据来分析，这里也是一个人口净流出区域，人们纷纷前往美国东北部和墨西哥湾一带去寻找更好的工作机会。美国政府2000年在国会授权下成立了三角洲地区管理局，统筹该地区的经济发展事务，管辖范围从伊利诺伊州南部一直延伸到路易斯安那州，希望为当地民众带来更多就业。目前来看，这一地区的贫困治理还面临着相当大的挑战。

造成这一地区长期落后的原因是多方面的。首先，由于农业经济的萎缩和工业经济的落后，这一地区长期贫困，政府税收非常有限，无力改善基础设施和投资环境，甚至连留住现有企业和就业都成问题；其次，从人类发展层面来看，该地区教育和医疗资源非常落后，整体生活质量在全美排在末尾，不仅无法吸引优秀人才到这里来创业兴业，也直接影响到本地的人口素质，导致当地缺乏与现代经济相匹配的劳动力；第三，由于美国南方奴隶制的历史，再加上这里非洲裔人口比例仍很高，美国白人精英的观念里或多或少存在着对密西西比州的轻视，许多人心里会认为：“我们为什么要帮助你们？”这就是美国的南北鸿沟。

密西西比三角洲的贫困问题成因非常复杂和独特，需要精准的对策和综合性解决方案。每到选举季，全美都会就农村、移民、医保等问题进行辩论。但其他地区的农村主要是白人居民，密西西比的农村几乎全部是非洲裔。这里的贫困问题已经很久都不再是全美关注的话题。

美国有句俗语，所有的政治都是本地的。由于缺乏联邦层面的扶助，我们尽可能地在当地层面做一些有益的工作。例如，我所在的密西西比大学人口研究中心目前正在进行一项工作，我们把几家大学附属医院和当地农村的一家社区医院联合起来，共享医疗资源，希望能够解决农村地区医疗资源薄弱的问题。这只是一个尝试，效果怎样还不清楚。

世界是复杂多样的，密西西比三角洲贫困问题恰恰是这种复杂性的充分体现。有人说是农业经济的萎缩导致了贫困，有人说是经济全球化挤压了这里的就业市场。我认为这些都不正确。经济全球化带来的更多是积极影响。经济全球化是一股潮流，我们无法抗拒，只能选择适应，趋利避害。遗憾的是，我们始终没有找到合适的应对之道。由于人们的忽视乃至歧视，以及我们面临的体制上的原因，至今联邦官员和议员不愿去正视我们这里贫困问题的复杂性，这里的诸多社区正在苦苦挣扎当中。

（作者为美国密西西比大学人口研究中心主任、教授，本报记者张梦旭采访整理）

《 人民日报 》（ 2019年03月29日 17 版）

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