英国议会正式决定延迟“脱欧”

当地时间3月27日晚，英国议会下院以441票支持、105票反对的投票结果，将原定的“脱欧”日期从法律中移除，正式决定延迟“脱欧”。而后，议会还就“二次公投”“无协议脱欧”“不脱欧”等8个“脱欧”选项进行了投票，然而没有任何一种方案获得超过半数的支持票。分析人士认为，投票结果让英国“脱欧”进程再一次陷入了困境。

此前，欧盟已同意英国首相特雷莎·梅提出的推迟“脱欧”申请，并为“脱欧”最终期限提供“二选一”时间表。方案一是如果英国议会下院能通过“脱欧”协议，将允许“脱欧”期限延至5月22日，即欧洲议会选举的前一天；方案二是如果英国议会下院未能通过协议，则英国必须在4月12日之前再做出抉择。

迫于压力，英国首相特雷莎·梅在27日的投票前明确表示，只要议会能够支持“脱欧”协议，她将在英国“脱欧”后辞职。一些英国媒体认为，首相的这一承诺稍稍增加了“脱欧”协议在议会通过的可能性，但阻力依然很大。北爱尔兰民主统一党表示将继续反对协议。

英国舆论认为，这场“脱欧”马拉松从2016年公投时开启，从最初英国民众对改变现状的诉求，逐渐升级成英国政界的激烈争斗。如今，“脱欧”已经变成权力和利益斗争的工具，英国议会各党派为了自身利益而相互攻击，导致英国国内政治分裂加剧。“脱欧”还让英国政府、议会和人民之间的信任感受到影响。

目前，各方的焦点在于是否就已被议会否决两次的“脱欧”协议进行第三次投票。27日，英国“脱欧”事务大臣斯蒂芬·巴克利表示，政府可能于29日将此前曾两度被议会下院否决的“脱欧”协议再度交付议会表决。而英国议会下院议长约翰·伯科重申，他将拒绝“脱欧”协议在“实质内容不变”的情况下第三次交付议会表决。英国媒体认为，只有在确保协议能够通过的前提下，特雷莎·梅才会寻求“脱欧”协议的第三次投票。

（本报伦敦3月28日电）

《 人民日报 》（ 2019年03月29日 16 版）

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