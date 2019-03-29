安理会举行戈兰高地问题会议  多国反对和谴责美方决定

据新华社联合国3月27日电 （记者林远）联合国安理会27日专门举行会议审议戈兰高地问题。会上，美国以外的所有与会安理会成员均对美国总统特朗普正式承认以色列对戈兰高地的“主权”表示反对和谴责。

联合国负责政治和维和事务的副秘书长迪卡洛首先向安理会作汇报。她表示，联合国在戈兰高地主权问题上的立场在安理会和联合国大会的有关决议中是明确的，希望最近的事态发展不会成为任何人采取可能破坏戈兰高地和其他地区局势的行动的借口。

中国常驻联合国副代表吴海涛表示，国际社会公认戈兰高地是被占领土，联合国安理会也多次通过决议，要求以色列从戈兰高地撤出。中方反对通过单方面行为改变事实，不希望看到地区局势进一步紧张升级。

俄罗斯常驻联合国副代表萨夫林科夫说，美国采取单方面行动破坏叙利亚局势是不可接受的，这些行动给以色列和阿拉伯国家之间的关系正常化造成严重障碍，加剧当地局势恶化。

叙利亚和以色列的代表也参加了此次会议。叙利亚常驻联合国代表巴沙尔·贾法里表示，戈兰高地是叙利亚的领土。美国的单边行为既没有法律价值，也没有道德价值，目前世界舆论正在孤立美国和以色列。

《 人民日报 》（ 2019年03月29日 16 版）

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