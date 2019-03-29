中国救援队在莫桑比克展开医疗救助行动

中国救援队在灾民安置点进行医疗救助。

中国救援队供图

中国救援队队员在临时驻地清点刚抵达的物资。

新华社记者 张 宇摄

中国救援队的营地。

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中国救援队队员进行消毒杀菌工作。

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中国救援队队员向当地居民赠送药品并讲解使用方法。

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强热带气旋“伊代”给莫桑比克等国造成严重人员伤亡和财产损失。当地中资机构、企业和华侨华人纷纷伸出援手，为灾区提供急需的服务和物资。应莫桑比克政府请求，中国政府派出的65名中国救援队队员赴莫桑比克实施国际救援。来自中国的及时援助得到灾区当地政府和民众的称赞。

3月14日晚间，“伊代”从贝拉登陆莫桑比克，带来暴风、强降雨天气和洪涝灾害，热带气旋随后影响津巴布韦、马拉维等国。莫桑比克在此次灾难中首当其冲，中部地区遭受严重破坏，贝拉市及附近地区灾情严重，暴雨造成河流泛滥，淹没附近村庄。目前“伊代”造成的死亡人数已经超过700人，霍乱等传染病也开始在灾区出现。27日，中国救援队派出两个行动队、两个侦察小组开展救援行动，诊治伤病灾民1300余人，同时已经为1000多名灾民运送饮用水和食品等生活必需品。

灾害破坏严重

至少100万名儿童需要紧急援助

根据莫桑比克政府部门27日统计，“伊代”已造成468人死亡，还有许多人员失踪，损毁房屋3万余间，农作物受损面积50万公顷，受灾影响人数达185万人。随着气旋推进，津巴布韦东部的马尼卡兰省、东马绍纳兰省也受灾严重，不少村庄被淹，造成179人死亡、329人失踪，受灾人数超过25万人。马拉维南部此前已受到强降雨影响，气旋到来后在当地造成60人死亡，近两万户民众流离失所。

联合国秘书长古特雷斯26日表示，“伊代”影响莫桑比克、津巴布韦和马拉维约300万人，其中近2/3在莫桑比克，至少100万名儿童需要紧急援助。有报告称，价值10亿美元的基础设施遭到摧毁。在许多受影响地区，电力仍没有恢复。古特雷斯呼吁国际社会迅速全面地为这些国家提供捐助。联合国粮食计划署已经向莫桑比克的11万余人及马拉维的7500人提供了紧急粮食援助。

莫桑比克卫生部门27日称，已经确诊贝拉市的5个霍乱病例。为了防止疫情暴发，世界卫生组织正在向莫桑比克分发90万剂口服霍乱疫苗，预计将于本周晚些时候抵达。为了应对未来几周疟疾病例可能的激增，世卫组织还准备提供90万个经杀虫剂处理的蚊帐。

中国伸出援手

援助得到灾区当地政府和民众称赞

记者27日从应急管理部获得消息，赴莫桑比克中国救援队行动一队当天为当地一处安置点和周边居民排查近千人，诊治伤病灾民500余人，现场消杀近万平方米，同时对灾民进行传染病预防知识普及。在距离中国救援队营区70多公里处的提卡区域，救援队先期派出1个侦察组携带无人机等设备进行侦察，随后派出行动二队携带食品、药品等物资前往救援，为1000多名灾民运送饮用水，发放食品3300份，诊治800多人。

来自中国的及时援助得到灾区当地政府和民众称赞。莫桑比克农业和粮食安全部部长马鲁莱对中国派出救援队帮助莫桑比克表示感谢。

中国救援队27日还派出侦察组乘坐直升机对布奇河沿岸受灾情况进行侦察评估，了解掌握河道具体方位、水文情况，河道两侧村落情况，供指挥部决策指挥。

（本报约翰内斯堡、北京3月28日电）

制图：王 婷

《 人民日报 》（ 2019年03月29日 16 版）

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