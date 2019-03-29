架起中欧人才合作的桥梁

“你好，谢谢，不客气……”近日，在巴黎十一区欧洲高等商学院的教室里，欧洲高等商学院商务孔子学院的校友班中文课正式开课。学生们都是商学院的毕业生和在读生，来自不同行业、多个国家，既有花甲老人，也有青年学生。

在课堂上，老师以幻灯片和歌曲相结合的方式讲授汉语拼音基础知识，请学生讲述在中国的经历，课堂互动频繁，气氛活跃。安托万有在中国工作的经历，他告诉记者，如今中国在人工智能、数字科技等领域已成为全球领导者，他在生活和工作中常常接触到中国科技产品。安托万说，他学习中文正是适应大环境的需要，未来会说中文将会成为一个优势。

“武汉、杭州、深圳……”当老师问起中国城市时，法国女孩夏娃脱口而出。她参与过她所属的公司与中国合作的项目，“这让我意识到学好中文的重要性。如今法中合作领域广泛，学习中文可以更好了解中国。”夏娃出生在巴黎华人聚居区“美丽城”，从小生活在这样的文化氛围中，她希望学好中文，结交更多中国朋友，到中国去看一看。

正在读研究生预科的阿芒迪娜听课十分认真，记了不少笔记。阿芒迪娜身边有很多中国朋友，她说：“学习中文能为自己的职业选择提供更多可能。虽然学习中文不容易，但是我会坚持。”

欧洲高等商学院商务孔子学院由北京外国语大学和欧洲高等商学院合办，是巴黎大区第一所商务孔院，其特色就在于提供商务汉语课程。该院法方执行院长唐曼歌告诉记者，语言是理解的基础，文化是商务往来的钥匙，孔子学院成立的目的，是以语言和文化为桥梁促进欧洲人才与中国的合作。

在唐曼歌看来，孔子学院的吸引力不仅仅在于中国文化，还包括中国的软实力、发展的中国带来的机遇等。唐曼歌介绍说，该商学院60%的学生为外国人，国际化程度很高。“孔子学院提供了一个中国视角，让学生们更好地了解中国。”

中国驻法国使馆教育处的数据显示，目前全法共有16个孔子学院和两个孔子课堂，成为在法汉语推广和文化交流的重要窗口。学习中文在法国成为一股热潮，2018年全法超过11万人学习汉语，法国政府在10个学区的46所中小学开设中文国际班，数量在法国17种语言国际班中居第三位，仅次于英国英语、美国英语。

（本报巴黎3月28日电）

《 人民日报 》（ 2019年03月29日 16 版）

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