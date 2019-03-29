全国政协召开第十九次主席会议

本报北京3月28日电 政协第十三届全国委员会第十九次主席会议28日在京召开，中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋主持会议并讲话。

会议原则同意提案委员会研究提出的全国政协十三届二次会议重点提案题目和督办方式，确定了40个重点提案。汪洋指出，提案工作是人民政协的一项全局性工作，是委员履职的重要方式，要把资政建言、凝聚共识双向发力的要求贯穿到提案工作之中，既通过提案提出好的意见建议，为党和政府的部门决策提供参考，又通过提案办理，加强提办双方的协商交流，达到说明情况、解疑释惑、增进共识的效果。

会议审议通过了全国政协2019年视察考察调研安排。汪洋强调，做好调查研究是提高协商议政质量的前提和基础，要不断改进调查研究的方式方法，提高调研质量和实效，增强研究问题的能力。同时，要把视察考察调研的过程作为委员实现自我教育、自我提升、凝心聚力的过程。

会议听取了全国政协副主席张庆黎、刘奇葆、何维、邵鸿等关于地方政协工作调研情况的汇报。汪洋强调，要在现有调研的基础上，全面梳理地方政协工作现状、经验、存在困难以及提出的意见建议，形成高质量的研究成果，为召开全国地方政协工作经验交流会做好充分准备。

汪洋强调，今年是新中国成立70周年，也是人民政协成立70周年，是人民政协历史上具有里程碑意义的一年。今年各项工作要锚定人民政协新方位新使命，在推动人民政协制度更加成熟更加定型、发挥好人民政协专门协商机构作用上有新的作为。要进一步加强理论研究，认真梳理、总结全国政协系统开展的习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想学习研讨活动的理论成果和实践经验，努力回答好新时代新课题；要进一步提高协商质量，认真落实十三届全国政协的各项创新举措，以问题为导向不断完善工作举措；要进一步广泛凝聚共识，发挥委员在界别群众中的示范引领作用，协助党和政府做好协调关系、理顺情绪、化解矛盾的工作，汇聚强大正能量；要进一步加强自身建设，发挥委员主体作用，为委员履职尽责创造更好的条件。加强对地方政协工作的指导，推动政协系统工作质量整体提升。完善以政协章程为基础的制度体系，推动人民政协工作的制度化、规范化、程序化。

全国政协副主席董建华、何厚铧、卢展工、王正伟、马飚、陈晓光、梁振英、夏宝龙、杨传堂、李斌、巴特尔、汪永清、何立峰、苏辉、辜胜阻、刘新成、高云龙出席会议。

《 人民日报 》（ 2019年03月29日 03 版）

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