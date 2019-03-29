王毅同哈萨克斯坦外长举行会谈

新华社北京3月28日电 （记者温馨）国务委员兼外交部长王毅28日在北京同哈萨克斯坦外长阿塔姆库洛夫举行会谈。

王毅表示，中哈是友好邻邦和全面战略伙伴。中方高度评价纳扎尔巴耶夫首任总统为促进中哈友好事业作出的杰出贡献。新任总统托卡耶夫也是中国人民的老朋友。我们对中哈两国关系的未来充满信心。

王毅指出，双方应保持高层密切交往，增进政治互信。中方欢迎纳扎尔巴耶夫首任总统来华出席第二届“一带一路”国际合作高峰论坛。双方应再接再厉，继续共同推进“一带一路”建设。双方应深化安全合作，共同维护两国和本地区安全稳定，在国际和地区事务中保持密切合作。

阿塔姆库洛夫表示，哈方将继续落实首任总统纳扎尔巴耶夫同习近平主席达成的重要共识，不断加强和深化哈中战略合作关系。托卡耶夫新任总统高度重视发展对华关系。哈方愿同中方一道，共同推进“一带一路”建设。愿同中方加强安全合作，在国际地区事务中加强协作。哈方理解和支持中国新疆地区采取的打击“三股势力”、保障地区安全稳定措施。

《 人民日报 》（ 2019年03月29日 03 版）

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