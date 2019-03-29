做大合作蛋糕 实现互利共赢

第四届“中国日”活动日前在德国柏林举行，近300名中德政经界人士和企业代表出席活动。与会人士认为，中德双方合作潜力巨大，双方以开放的心态共同合作，才能做大合作蛋糕，实现互利共赢。

本届活动以“合作伙伴与竞争对手——中德经贸合作的‘新常态’”为主题。中国驻德国大使吴恳、德国联邦经济和能源部对外贸易促进司司长安德烈亚斯·尼科林出席会议并致辞。

吴恳在致辞中表示，近年来中德各领域、各层级交流日益增多，务实合作成果丰硕。2016年以来，中国连续3年成为德国最大贸易伙伴。当前国际形势下，中德双方相向而行、深化合作，不仅符合两国利益，也是国际经济发展不可或缺的稳定性力量。

吴恳表示，中德关系保持高水平健康发展，将为共同维护多边主义和自由贸易体系、推动开放型世界经济、促进世界和平与发展作出积极贡献。

安德烈亚斯·尼科林表示，德中经贸合作充满活力，两国都是多边贸易体系的支持者。当前德中合作取得了非常好的成果，希望能继续提升双方合作质量。

中国宁德时代集团欧洲区总裁马蒂亚斯·岑特格拉夫说：“很多企业不能简单以中国或德国公司来定义。宁德时代是一家国际企业，虽然投资来自中国，但我们有德国雇员，并在德国设厂生产，给德国当地带来了就业机会和社会价值。”

在德国汽车界有近30年从业经验的马蒂亚斯认为，未来10年内，德国民众将不可避免地开始购买和使用新能源汽车。他对宁德时代在德投资建设汽车电池生产基地项目充满信心。

华为技术德国有限公司副总经理王承东分享了华为公司在创新领域的经验。“技术和客户需求双重驱动华为创新。”他指出，作为制造业大国和外向型经济体，德国智能制造需要华为的5G技术。5G技术具有超宽带超低时延的技术特点，能够在智能制造的背景下，发挥德国制造业优势。智能制造和华为5G技术的结合，能够实现双方的合作共赢，共同领跑未来技术。

“中国日”活动创始于2016年，由德国中国商会、德国工业协会及德国工商大会联合举办，是促进中德经贸交流合作的重要平台。今年，中国宁德时代、海尔、华为和德国拜耳、贝塔斯曼基金会等知名企业和机构代表参加了活动并就相关话题展开了深入交流。

（本报柏林3月28日电 记者李强，顾天成参与采写）

《 人民日报 》（ 2019年03月29日 03 版）

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