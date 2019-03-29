让中法关系继续走在时代前列（钟声）

■探索独立自主、相互理解、高瞻远瞩、互利共赢的大国相处之道，是中法两国应当共同承担的历史责任

在这个万物复苏的春天，中法关系迸发出新的蓬勃生机。习近平主席3月24日至26日对法国进行国事访问，同法国总统马克龙会见会谈并出席中法全球治理论坛等有关活动。双方就中法、中欧关系及共同关心的国际和地区问题深入交换意见，发表关于共同维护多边主义、完善全球治理的联合声明，签署多项双边合作文件。丰硕的成果再一次向世界证明，中法是特殊的朋友、共赢的伙伴。

中法两大文明相互吸引，交相辉映，双方民心相通根基深厚。法国是第一个同新中国正式建交的西方大国，也是最早同中国建立战略伙伴关系和开展战略对话的国家。两国坚持同舟共济、合作共赢，为国际社会树立了不同社会制度国家和平共处的典范。站在新的历史起点上，习近平主席深刻指出双方要把握好独立自主、开放共赢、包容互鉴、责任担当“4个关键”，为开创中法全面战略伙伴关系新境界作出战略指引。

探索独立自主、相互理解、高瞻远瞩、互利共赢的大国相处之道，是中法两国应当共同承担的历史责任。让中法关系前行的步履更加稳健，让中法共同利益的蛋糕越做越大，让中法友好的根基不断加深——两国领导人共同擘画，两国人民满心期待。既要筑牢互信的“堤坝”，也要竖立理想的“灯塔”；既要深挖市场的“源头活水”，也要疏浚政策的“河道沟渠”；既要畅通政府间合作的“主渠道”，也要丰富民间交往的“涓涓细流”……习近平主席作出深入浅出的阐释，深深打动法国各界人士，人们纷纷表示赞赏这些主张，愿同中方一起沿着正确方向努力。

中法同为联合国安理会常任理事国和世界大国，历史多次证明，中法携手能够改变世界。如今，双方明确表示坚定维护以联合国为核心的国际体系，坚定维护联合国权威和地位；共同认为坚持多边主义是推动国际合作应对不断增多的共同风险和挑战，维护世界和平与繁荣的最佳方式，承诺促进建立在国际法基础上的多边主义……毫无疑问，中法两国就当前国际形势和重大国际地区问题达成的广泛共识，对于促进世界和平、繁荣、可持续发展和安全，推动构建相互尊重、公平正义、合作共赢的国际关系，具有深远意义。

中法两国正以脚踏实地的努力，推动中法关系走在时代前列。人们有理由相信，只要中法双方继续并肩前行，把握历史机遇，合作应对挑战，增进战略互信，就能够把共同发展、共同繁荣的道路越走越宽。这不仅是为中法两国人民谋福祉，而且是为中欧关系发展和世界繁荣稳定注入正能量。

《 人民日报 》（ 2019年03月29日 03 版）

(责编：白宇)