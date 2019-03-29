中法经贸合作之路越走越宽

■“法中两国都很重视创新、未来工业、可持续发展等，这为法中企业的创新合作奠定了基础。”

■中国市场的开放让不少法国企业尝到甜头，越来越多的中小企业努力走出法国，开发中国市场。

■“法中两国分别代表了欧亚两大洲最主要的数字化消费市场，两国应致力于开展更多合作，共建更良好的贸易环境。”

中国国家主席习近平3月24日至26日对法国进行国事访问，同法国总统马克龙会见会谈并出席中法全球治理论坛等有关活动。今年是中法建交55周年，双边贸易额从两国建交之初的仅约1.1亿美元，到2018年突破600亿美元，达到629亿美元，创造了历史上的最高水平。中国成为法国在亚洲的第一大贸易伙伴；法国则是中国在欧盟的第四大贸易伙伴。双方经贸合作加速发展，已形成全方位、宽领域、多层次的互利合作格局。随着中国发展进入转型升级、提质增效的新阶段，中法合作潜力不断释放。

“在中国区的创新成果将惠及全球消费者”

随着新兴产业的涌现，创新成为中法经贸往来的新亮点。“法中两国都很重视创新、未来工业、可持续发展等，这为法中企业的创新合作奠定了基础，我们十分看好这些领域的合作。”法中委员会秘书长林碧溪介绍说，法中委员会2014年开始设立“中法团队合作创新奖”，鼓励两国企业合作开展技术服务等方面的创新。

随着中国的科技创新活力不断释放，法国初创企业纷纷将目光投向中国，希望利用中国的创新环境、便利政策、人才优势等获得成长。从2015年起，法国商务投资署和法国国家投资银行发起成立“中法创新加速器”项目，帮助法国科技创新企业拓展中国市场，为法中创新合作开辟了新途径。法国商务投资署指出，中国创新深具活力，是对网络科技、数字化、人工智能等新领域充满吸引力的市场。

法国航空机载娱乐系统服务商“交互呈现”连续4年入选该项目。“法国初创企业争相参与项目选拔，都将中国市场作为核心目标。”该公司首席执行官艾乐·米特瓦里告诉记者，中国航空业迅速发展，这为该企业带来了无限机遇。

2018年以来，不少中国航空公司开始试点机载联网系统，米特瓦里的公司利用这一契机确立了投资中国市场的战略。一年来，该公司中国团队人数翻番，进入快速发展轨道。

在2018年首届中国国际进口博览会上，法国索迪斯集团带来数字化生活新体验：机器人“UU”陪你聊天；结账时自动识别食物营养价值和卡路里；戴着VR眼镜“逛”巴黎……“我们将服务与数字化和技术创新相结合，提供人性化的综合设施管理服务体验，提升了服务对象的生活质量。”索迪斯中国区总裁马博闻告诉记者，该集团已注资一家中国AI初创企业，这是集团在欧洲总部之外进行的第一项投资。“在中国区的创新成果将惠及全球消费者。”

“出口中国通道通畅，前景令人期待”

“我相信，习近平主席此访必将为法中两国企业发展拓宽更多空间。”马博闻坦言，索迪斯集团在中国的发展受益于法中全面战略伙伴关系的不断深化，也受益于中国持续扩大开放的潮流。

2017年3月，中国宣布逐步解除对法国牛肉产品进口禁令。2018年，亮相首届进博会的第一批法国牛肉登陆天猫超市。法国牛肉历时17年重返中国市场，引起了法国方面的高度关注。

记者了解到，目前法国夏洛莱、利穆赞等品种肉牛已正式进入中国市场销售，两家法国牛肉龙头企业获得输华准入资格，另有4家企业正在接受相关部门审批。中国的牛肉加工及销售企业、电商企业与法国牛肉生产饲养企业等还签署了合作协议，法国业界对牛肉重新站稳中国市场充满期待。

“中国是世界上牛肉进口大国，市场活力高，对法国来说是具有战略意义的重要市场。”法国畜牧及肉类协会会长多米尼克·朗格拉告诉记者。早在解禁前，该协会就常组织法国肉牛企业到中国参展，希望法国牛肉得到中国市场的认可，“如今出口中国通道通畅，前景令人期待”。

朗格拉说，在首届进博会上，该协会的展台受到很高关注。“法国牛肉受到中国消费者的喜爱，能满足中国对质量、安全、卫生等标准的要求，这让我们对未来充满信心。”朗格拉预计，2019年将有数千吨法国牛肉销往中国，从中长期来看，对中国的年出口量至少可以达到3万吨。“法国牛肉企业的当务之急是要以质量赢得信任，尤其要重视牛肉来源和质量卫生。”今年1月，法国畜牧及肉类协会已和中国检验检疫科学研究院签订了谅解备忘录，未来将在牛肉安全卫生方面展开合作。

“进博会是中国高水平对外开放的标志”

葡萄酒、奶制品、护肤品、保健品、母婴用品……在首届进博会上，69家法国企业参展，成交总额在欧洲参展国中排名第二，约15.5亿美元。

法国B2C跨境电商MaFrance和10多家法国中小企业便是利用进博会的平台，与中方潜在合作伙伴直接洽谈，达成了不少合作意向。该电商平台创始人弗洛朗斯·普莱告诉记者，中国之行让这些企业看到了跨境电商的前景，也看到了中国市场的巨大潜力。普莱已报名参加第二届进博会，同时也在帮助法国合作企业进驻展会。

近年来，法国出口越来越受到中国消费升级的影响。中国市场的开放让不少法国企业尝到甜头，越来越多的中小企业努力走出法国，开发中国市场。MaFrance就是乘着中国市场扩大、消费升级的“东风”成立的。两年前，普莱注意到法国一些特色产品在中国市场的空白，决定创立专门针对中国市场的跨境电商来推销“法国制造”。至今，该平台已经与94家法国中小企业签订供货协议，可在线销售1000多种法国产品。

施耐德电气供应链副总裁帕特里克·瑞曼向本报记者表示，“进博会是中国高水平对外开放的标志，有利于促进全球贸易和世界经济增长，推动开放型世界经济发展”。

如今，许多法国与中国企业致力于为双方搭建贸易平台，法中跨境电商B2B、B2C平台的年销售量持续上涨。

巴黎大区议会副主席阿米达·赫泽格介绍说，巴黎大区在旅游和购物方面借助电子商务的发展，纳入了支付宝和微信等移动支付手段，为中国游客消费提供了便利和安全保障。

联合国副秘书长菲利普·杜斯特—布拉齐表示，“跨境电商正在改变传统的世界贸易格局。法中两国分别代表了欧亚两大洲最主要的数字化消费市场，两国应致力于开展更多合作，共建更良好的贸易环境”。

（本报巴黎3月28日电）

《 人民日报 》（ 2019年03月29日 03 版）

(责编：白宇)