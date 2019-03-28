论坛举办会址——旧金山费尔蒙酒店

3月29日，以“链接·合作·发展”为主题的“世界湾区合作发展论坛”将在美国西海岸重要城市——旧金山举行。据主办方介绍，“世界湾区合作发展论坛”选择在旧金山举行，是有其特别的考量。

位于旧金山湾区的硅谷，云集了众多全球最知名的高科技企业，是世界湾区科技发展的领头羊；而旧金山湾区是整个北美地区与中国各地，尤其是粤港澳大湾区经济往来最密切，经济合作最繁忙的区域。而且，从历史的发展轨迹来看，旧金山湾区与粤港澳大湾区两地在各领域交往与合作，早已被人们所熟知。

为了选择论坛举办的场所，主办方也是煞费苦心，最后决定在旧金山市中心的费尔蒙（Fairmont）大酒店举行。该酒店历史悠久，闻名遐迩，更像是一座历史博物馆，开业112年来见证了美国史上一个个重要的时刻：1945年6月26日，《联合国宪章》在此签署；1962年2月美国传奇爵士乐歌手托尼·班奈特（Tony Bennett）的代表作《I left my heart in San Francisco》就是在大酒店的酒廊里首次唱响；美国历任总统等达官贵人都曾造访过酒店，也是外国元首到访旧金山下榻最多的酒店。国际和美国等许多重要国际会议的召开，都把费尔蒙大酒店作为首选的场地。3月29日首届“世界湾区合作发展论坛”选在费尔蒙大酒店举办，也必将成为各界瞩目的一次极为重要的国际会议。

(责编：刘晓琰(实习生)、樊海旭)