粤港澳大湾区发展的优势

第一次在世界湾区圈露面的粤港澳大湾区具有得天独厚的优势。

首先，粤港澳大湾区科技发展既有传统的制造业、服务业，也有强劲的高科技产业支撑。2017年，广东R&D（科学研究与试验发展Research and Development的英文简称）经费投入达2343.63亿元人民币，其注入总额连续两年居全国首位；R&D的从业人员有87.99万人次，名列全国第一。其中，深圳“平均一天48件发明专利”的新深圳速度，更是证明了深圳拥有的创新实力。

其次，粤港澳湾区已经积攒了一定的经济发展能量。据统计，2017年粤港澳大湾区（珠三角9市加港澳2区）的GDP约有10万亿人民币，以不到全国0.6%的土地和不到5%的人口，奇迹般地创造了全国约13%的经济总量。

与同类世界级湾区相比，粤港澳大湾区的占地面积超过旧金山、纽约和东京湾区面积的总和；港口吞吐量是以上三个世界级湾区总和的5倍，傲居世界第一；同时其人口年龄的结构也相对较轻、劳动力人口比重高，具有可持续发展的人口动力强劲等优势。

此外，香港的金融贸易，澳门的博彩文娱、深圳的高科技、东莞的制造业，珠江三角洲的每一地域可谓分工明确，联系紧密，内部均衡，使之成为世界著名湾区则是水到渠成。

(责编：刘晓琰(实习生)、樊海旭)