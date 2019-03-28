粤港澳大湾区发展的优势

第一次在世界湾区圈露面的粤港澳大湾区具有得天独厚的优势。
首先，粤港澳大湾区科技发展既有传统的制造业、服务业，也有强劲的高科技产业支撑。2017年，广东R&D（科学研究与试验发展Research and Development的英文简称）经费投入达2343.63亿元人民币，其注入总额连续两年居全国首位；R&D的从业人员有87.99万人次，名列全国第一。其中，深圳“平均一天48件发明专利”的新深圳速度，更是证明了深圳拥有的创新实力。
其次，粤港澳湾区已经积攒了一定的经济发展能量。据统计，2017年粤港澳大湾区（珠三角9市加港澳2区）的GDP约有10万亿人民币，以不到全国0.6%的土地和不到5%的人口，奇迹般地创造了全国约13%的经济总量。
与同类世界级湾区相比，粤港澳大湾区的占地面积超过旧金山、纽约和东京湾区面积的总和；港口吞吐量是以上三个世界级湾区总和的5倍，傲居世界第一；同时其人口年龄的结构也相对较轻、劳动力人口比重高，具有可持续发展的人口动力强劲等优势。
此外，香港的金融贸易，澳门的博彩文娱、深圳的高科技、东莞的制造业，珠江三角洲的每一地域可谓分工明确，联系紧密，内部均衡，使之成为世界著名湾区则是水到渠成。
国际人士积极评价中国经济活力和发展预期 今年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会关键之年。政府工作报告对2018年政府工作成果进行了提纲挈领的回顾总结，并对2019年工作计划进行了谋篇布局，不仅交出了一份亮眼的成绩单，也列出一份详尽的行动表。海外舆论高度关注今年中国两会，期待中国出台新政策、带来新机遇，释放更多积极信号，同时对2019年中国的经济活力和发展预期表达了乐观态度。专家表示，未来“中国怎么走，世界其他地方就会怎么走”【详细】