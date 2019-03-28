世界各大湾区成长的烦恼

图为美国西海岸重要城市——旧金山
以当今旧金山、纽约、东京三大世界级湾区为例，其成就令全球瞩目，殊不知它们也曾走过不少弯路。
前世界银行咨询顾问尹伊文说：“以前的华尔街，太过相信‘无形之手’的力量，创新金融衍生品层出不穷，最终酿成2008年金融危机。”
以“硅谷”闻名的旧金山湾区，创新资源畅通无阻。不过，旧金山大学教授邝铁诚回忆道：“在上世纪60年代，硅谷和旧金山之间几乎没什么联系。”
如今，秩序井然的东京也曾经历过“泡沫时期”，东京大学教授丸川知雄想起自己青年时期时指出：“那时的东京很拥挤、地价猛升，出现了各种各样的矛盾”。
城市病、移民潮、人口膨胀、交通拥堵、房价飞涨、环境污染、制造业外迁、产业空心化、城市竞争……，从萌芽期向前发展，海港城市进入工业经济时期；与其它飞速扩张的工业城市一样，以上三大世界级湾区也遇到上述问题。
回望历史，三大湾区的“成长”并非一帆风顺。如今它们之所以被公认为“世界级”，与其一路“发挥自身优势，取长补短，创新创意，勇于挑战”是分不开的。为此，三大湾区在其“成长”过程中累积的经验，开拓的精神及所取得的成就，或许能为正在快速成长的粤港澳大湾区提供借鉴。
国际人士积极评价中国经济活力和发展预期 今年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会关键之年。政府工作报告对2018年政府工作成果进行了提纲挈领的回顾总结，并对2019年工作计划进行了谋篇布局，不仅交出了一份亮眼的成绩单，也列出一份详尽的行动表。海外舆论高度关注今年中国两会，期待中国出台新政策、带来新机遇，释放更多积极信号，同时对2019年中国的经济活力和发展预期表达了乐观态度。专家表示，未来“中国怎么走，世界其他地方就会怎么走”【详细】