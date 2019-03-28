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世界各大湾区成长的烦恼

2019年03月28日10:33  来源：人民网-国际频道
 

图为美国西海岸重要城市——旧金山

 以当今旧金山、纽约、东京三大世界级湾区为例，其成就令全球瞩目，殊不知它们也曾走过不少弯路。

前世界银行咨询顾问尹伊文说：“以前的华尔街，太过相信‘无形之手’的力量，创新金融衍生品层出不穷，最终酿成2008年金融危机。”

以“硅谷”闻名的旧金山湾区，创新资源畅通无阻。不过，旧金山大学教授邝铁诚回忆道：“在上世纪60年代，硅谷和旧金山之间几乎没什么联系。”

 如今，秩序井然的东京也曾经历过“泡沫时期”，东京大学教授丸川知雄想起自己青年时期时指出：“那时的东京很拥挤、地价猛升，出现了各种各样的矛盾”。

城市病、移民潮、人口膨胀、交通拥堵、房价飞涨、环境污染、制造业外迁、产业空心化、城市竞争……，从萌芽期向前发展，海港城市进入工业经济时期；与其它飞速扩张的工业城市一样，以上三大世界级湾区也遇到上述问题。

回望历史，三大湾区的“成长”并非一帆风顺。如今它们之所以被公认为“世界级”，与其一路“发挥自身优势，取长补短，创新创意，勇于挑战”是分不开的。为此，三大湾区在其“成长”过程中累积的经验，开拓的精神及所取得的成就，或许能为正在快速成长的粤港澳大湾区提供借鉴。

(责编：刘晓琰(实习生)、樊海旭)
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