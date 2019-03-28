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粤港澳大湾区在论坛首次亮相

2019年03月28日10:31  来源：人民网-国际频道
 

广州黄埔港是华南地区最大的综合性枢纽港，2017年货物吞吐量居全球第五。资料图

本次世界湾区合作发展论坛可谓全球湾区经济圈的一次“家庭大聚会”，也是其经济圈“新成员”——中国粤港澳大湾区的首次面对面的对外交流。

事实上，粤港澳大湾区“新而不弱”，总覆盖面积达5.6万平方公里，2017年末的总人口约7000万，经济总量约10万亿元人民币，相当于世界第十大经济体。根据最新发布的《四大湾区影响力报告（2018）：纽约、旧金山、东京、粤港澳》测评结果显示，粤港澳大湾区的经济影响力名列四大湾区之首，整体影响力指数排名第三，高于东京湾区。对于这样一名“新成员”的加盟，势必为世界湾区这个“大家庭”注入新鲜血液，为陷入低迷的全球经济带来希望。

通过本次论坛的举办，将有助于建立粤港澳大湾区在世界湾区中的国际地位，和为粤港澳大湾区建设国际一流湾区和世界级城市群。

(责编：刘晓琰(实习生)、樊海旭)
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