一场对话与合作的国际盛会

旧金山最著名的地标——金门大桥。 美联社

自2008年金融危机爆发以来，一度被视为“新宠”的区域经济一体化日趋排他、自我，遭遇发展瓶颈。相反，湾区大都市圈这一区域化经济的独特模式，成为带动区域经济发展的重要楷模和引领技术变革的领头羊，以持续繁荣的成就给彷徨中的全球经济带来思考与启迪。

据统计，世界湾区经济占据了世界经济总量的60%。其中以旧金山、纽约、东京、悉尼、粤港澳大湾区的表现最为抢眼。

世界湾区大都市圈以其自身的开放性、创新性、宜居性和国际化特征而著称，经济发达，发展模式先进，竞争力强劲，对全球经济发挥着引领创新、聚集辐射的核心功能。

在湾区经济繁荣的今天，如何让各大湾区之间分享其成功经验、吸取彼此的经验教训；如何让湾区和其它区域之间有更多地互动关系? 很显然，一个沟通和交流平台的建立已迫在眉睫。

3月29日（周五）在北加州旧金山召开的“世界湾区合作发展论坛”，正是在这个特殊的历史背景下举行的，它将是一次聚集世界知名六大湾区的顶尖高峰论坛，更是一场对话与合作的国际盛会。

“世界湾区合作发展论坛”以“链接·合作·发展”为主题，相聚了各大湾区经济领域大咖、专家学者、资深专业分析师、重要机构和知名企业等，所议的内容和参与者，不仅是论坛举办的亮点，也是大家所热切期待的。

据主办方透露，在本次论坛上，与会者将围绕着经济全球化、区域一体化、湾区经济可持续发展，和科技创新等议题展开深入讨论，并建立世界各大湾区和超级都市群之间的联动机制，探索湾区经济未来发展的方向和趋势，加强各大湾区在经济建设、科技交流、环境革新等领域的合作与发展，搭建相互间直接有效的沟通合作平台，与各界精英促交流、观大局、谋共识，依此来确立湾区经济的全球领军地位。

会议当天，还将发起“世界湾区合作组织”（Global Bay Areas Cooperation Council，简称GBACC），聚合国际顶尖湾区和大都市圈区域发展资源，为世界各大湾区搭建一座交流合作的桥梁。据悉，GBACC的主要成员将来自纽约、旧金山、伦敦、悉尼、东京及粤港澳等各大湾区。

(责编：刘晓琰(实习生)、樊海旭)