原标题：没有赢家的政治赌局——英国“脱欧”反思录

新华社伦敦3月27日电（国际观察）没有赢家的政治赌局——英国“脱欧”反思录

新华社记者桂涛 王慧慧

英国议会下院27日经投票表决，正式确认推迟原定于本月29日的“脱欧”。议会下院当天还就八种“脱欧”方案举行“指示性投票”，结果无一方案获得过半数支持。

分析人士认为，“脱欧”死结难解，英国提前大选的可能性增加。距离2016年英国“脱欧”公投已逾千日，“脱欧”实际已沦为利益斗争的工具。在“脱欧”这场政治赌局中，没有赢家。

“脱欧”变“拖欧”

当日，英国议会下院经过辩论，最终以441票支持、105票反对的投票结果确认将原定的“脱欧”日期从法律中移除。

此前，欧盟已同意英国首相特雷莎·梅提出的推迟“脱欧”申请，并为“脱欧”最终期限提供“二选一”时间表。方案一是如果英国议会下院能通过“脱欧”协议，将允许“脱欧”期限延至5月22日，即欧洲议会选举的前一天；方案二是如果英国议会下院未能通过协议，则英国必须在4月12日之前再做出抉择。

27日，英国议会下院还就议员提出的包括“无协议脱欧”“举行二次公投”等八种“脱欧”方案举行了一系列“指示性投票”。“指示性投票”结果显示，议会未能就任何一种方案形成高度一致。

特雷莎·梅27日明确表示，只要“脱欧”协议获议会通过，她将在英国“脱欧”后辞职。一些英国媒体认为，首相的这一承诺稍稍增加了“脱欧”协议在议会通过的可能性，但阻力依然很大。北爱尔兰民主统一党表示将继续反对协议。

27日，英国“脱欧”事务大臣斯蒂芬·巴克利表示，政府可能于29日将此前曾两度被议会下院否决的“脱欧”协议再度交付议会表决。而英国议会下院议长约翰·伯科重申，他将拒绝“脱欧”协议在“实质内容不变”的情况下第三次交付议会表决。

分析人士认为，目前特雷莎·梅政府面临更多压力，英国提前举行选举的可能性增加。

“脱欧”遭“绑架”

用全民公投的方式决定是否“脱欧”是英国一系列政治赌局的开始。许多人在投票时并非投给英欧关系，而只是要用手中的选票表达对现状和建制的不满，寻求改变，而不管这种改变会让国家和社会走向何方。

2016年英国“脱欧”公投中，支持和反对选票比例接近，这就注定会在英国掀起一场对垒，而对垒双方又势均力敌。英国政府试图找到一种“能团结起全英国”的“脱欧”方式，但这一愿望难以实现。

“脱欧”公投以来，是否“脱欧”以及如何“脱欧”始终没有取得相对统一的意见。“脱欧”沦为权力和利益斗争的工具，英国执政党内部和不同党派之间屡屡上演“为反对而反对”，政府和议会陷入对立，舆论和民意被撕裂。

正是在这样的背景下，英国执政党与反对党内均出现“反叛议员”，他们在议会下院结成独立团体，以“独立议员”身份投票，不再受政党束缚。一些议员说，他们无法忍受所在政党在“脱欧”问题上盲目按政治站队、不顾人民利益。舆论认为，“脱欧”这样事关国家命运和民众利益的重大问题已被某些党派与团体的一己之私所绑架。

“脱欧”无赢家

“脱欧”给英国政治、经济、社会等诸多方面都造成不小打击。

“脱欧”导致英国国内政治面临危机，不仅削弱了首相和执政党的权威，也使民主制度遭受质疑。英国舆论开始讨论，当代议制民主遭遇“脱欧”这样程序复杂、利益多元、博弈激烈的政治事件时，是否出现了失灵。

从经济上看，“脱欧”为英国带来的长期不确定性，影响了投资者与消费者信心，一些依赖欧洲地区一体化、经济全球化的产业与企业撤离英国。

安永会计师事务所发布的最新报告显示，自2016年英国“脱欧”公投以来，金融服务业约有至少1万亿英镑资产和7000个工作岗位正从英国转移到其他欧盟国家。此外，英国智库“新金融”本月11日发布的报告显示，为应对英国“脱欧”，有275家金融机构确认已经或计划从英国撤离。

而欧盟也要承担“脱欧”所带来的经济风险，包括贸易关税、跨境货物贸易、产业链等方面的损失。英国一家智库调研认为，如果英国“硬脱欧”，欧盟27国或因此要共同承担995亿英镑的损失费。

“‘脱欧’不只对英国，对其他欧洲国家来说也是一个可怕的损失。没有人会为‘脱欧’感到高兴。”法国前驻美大使、卡内基欧洲中心高级研究员皮埃尔·维蒙说。（参与记者：柳丝）

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