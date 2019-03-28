聚焦中欧合作新契机 “一带一路”国别咨询研讨会在京召开

图为与会嘉宾合影。主办方供图

人民网北京3月28日电（刘叶婷） 近日，中国和意大利正式签署政府间关于共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录，意大利成为G7集团首个签署“一带一路”倡议谅解备忘录的国家。在这具有历史意义的背景下以及第二届“一带一路”国际合作高峰论坛即将召开之际，3月27日，由对外经济贸易大学“一带一路”PPP研究中心（以下简称“中心”）与中国国际工程咨询协会国别咨询委员会（以下简称“国别咨询委员会”）、丝路青年论坛共同主办的“一带一路”国别咨询研讨会在京举办。

此次研讨会以“一带一路”中欧合作新契机为主题，邀请商务部原驻欧洲相关国别的经商参赞、财政部PPP中心专家、国家级智库专家及十多家在欧洲开展业务的企业代表，就意大利加入“一带一路”倡议后，中方如何加强与欧洲国家在“一带一路”框架下开展三方合作等议题展开研讨。

丝路青年论坛顾问委员会副主席、全国工商联原副主席沈建国，财政部金融司原司长、中国国债协会会长、“一带一路”PPP发展研究中心联席主任孙晓霞，中国国际工程咨询协会会长、国别咨询委员会主任委员，原驻加蓬、摩洛哥使馆经济商务参赞王淑敏，对外经济贸易大学副校长丁志杰，原驻英国使馆经商处公使衔参赞金旭，原驻塞尔维亚、爱沙尼亚使馆经济商务参赞任毅，原驻摩尔多瓦使馆经济商务参赞须同凯，对外经济贸易大学党委常委、宣传部长张小锋，丝路青年论坛副主席兼秘书长杨东平，对外经济贸易大学校友总会副会长叶文楼，中国国际工程咨询协会国别咨询委员会秘书长任以锋，财政部PPP中心信息管理部副主任傅平，中国铁建股份有限公司资本运营部副部长、中国土木集团有限公司原董事长吴万良等政府、学校、企业的50多人出席研讨会。研讨会由对外经济贸易大学研究生院院长、中心执行主任吴卫星主持。

丁志杰副校长在致辞中表示，中心成立以来，在王稼琼校长和孙晓霞主任的共同支持下，取得了一系列的成果。此次中心和国别咨询委员会及丝路青年论坛的合作，是中心工作进一步发展的重要举措，希望国别咨询委员会的各位老参赞利用在海外各国多年的宝贵经验，为推动商务部与对外经济贸易大学的共建搭建新平台。

王淑敏会长在致辞中表示，国别咨询委员会在商务部副部长钱克明的见证下揭牌成立，立足于“一带一路”国别研究，致力于提高地方政府国际化资源配置能力，为企业国际化经营提供权威、务实和及时的资讯和咨询服务。在听取协会近期工作汇报时，钱克明副部长强调老参赞经验丰富，在所驻国积累的经验对于企业而言非常宝贵，敦促一定要把平台搭建好，把强大的资源利用好。

随后，研讨会举行了对外经济贸易大学金融学院兼职导师聘任仪式和中国国际工程咨询协会国别咨询委员会副主任委员聘任仪式。

沈建国主席在主旨发言中指出，中欧之间合作基础良好，双方经济科技方面的互补性很强，并且有着强烈的合作交往需求。中欧贸易合作不仅有利于双方，也能带动第三世界和欠发达国家的发展。

国别咨询委员会副主任委员任毅、须同凯、金旭、叶文楼先后发言，以各自驻外期间经历的实际案例及对中欧关系的深入观察对中欧合作新契机分享了他们的分析和建议。

与会专家表示，欧洲无论从经济总量到经济开放度都是世界第一，中欧关系也是中国最重要的对外关系，“一带一路”倡议自发起以来，欧洲占有非常重要的地位。同时，欧洲的国别众多，政治经济差异非常大，开展中欧合作，应秉持“一国一策”的原则，不能一个药方治百病。专家还建议，中国很多企业已经成功开拓了欧盟以外的发展中国家市场，但很多发展中国家由于语言、历史、文化等原因，在政治影响、法律制度等领域深受欧洲国家的影响，我们应该借助其优势，结合我们的优势，积极开展三方合作，共同建设“一带一路”和人类命运共同体。

财政部PPP中心信息管理部副主任傅平对各位参赞委员的发言作出回应，希望可以共同推动针对一些主要国别展开PPP领域内的课题研究，推动在PPP的模式下更好地开展国际合作，更好地服务“一带一路”。

中国国际经济交流中心研究员徐长春指出，“一带一路”倡议是中国为世界提供的一个非常重要的公共产品，为世界经济提供了市场，通过产业价值链的延伸，为企业找到产品的销售市场，而中欧是“一带一路”框架下的两个重要的增长极，只有通过走向三方合作才能推动“一带一路”从政府倡议转入市场实施的阶段，国别咨询委员会作为汇集商务参赞的平台，可以在这一过程中发挥非常重要的作用。

中国铁建股份有限公司资本运营部副部长吴万良，中囯土木集团有限公司欧洲事业部总经理刘玉岭，中国交通建设股份有限公司海外事业投资部副总经理何卉等企业界代表就“一带一路”经贸合作、工程建设、金融事务介绍了自己的体会，同时提出遇到的问题和遭遇的困境，以及希望专家指导帮助解决的难点。

国别咨询委员会秘书长任以锋与中铁国际集团有限公司投融资部副总经理张慕楠展开对话，企业迫切需要政府、智库等多方的支持，解决理论与实践、政策和执行等方面的脱节问题，国别咨询委员会会联合多方力量为企业做好服务。

孙晓霞主任在总结中表示，各位专家对于下一步如何推进“一带一路”建设，从宏观、中观、微观层面提供了很好的建议，中心会认真研究，联合多方力量帮助企业解决困难。

孙晓霞还表示，“一带一路”国别咨询研讨会的形式很好，政府有关部门、学界企业界要加强合作，集聚智慧，共同面对“一带一路”发展的各种困难和挑战。本次选题也非常重要，契合国际形势的发展，研讨会要常态化，结合企业的需求，就三方合作的机制化、规则化的问题进行深入研究，为企业提供智力支持。

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