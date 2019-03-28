外交部:美方不要高估自己的造谣能力低估别人判断力

人民网讯 据“外交部发言人办公室”公众号消息，在3月28日外交部例行记者会上，有记者问：据报道，美国国务卿蓬佩奥近日表示，当中方埋下“债务陷阱”、通过企业从事间谍活动或其科技公司构成威胁时，美希有关国家了解风险并自主作出决定。中方对此有何评论？

耿爽：一段时间来，美方某些政客无论走到哪都不忘攻击和抹黑中国，炒作中国威胁，将中国的发展援助诬称为“债务陷阱”，以“莫须有”的罪名诽谤中国企业从事间谍活动，这种做法极不道德、也很不公正。

中国一贯在相互尊重、平等互利的基础上同广大发展中国家开展合作，在力所能及范围内提供不附加任何政治条件的援助，有力促进了当地经济社会发展和民生改善，广受各方欢迎。有关地区和国家债务中的中国合作项目债务占比很小，没有哪个国家是因为与中国合作而陷入所谓的“债务陷阱”。美方的说法与事实根本不符。美方想随意地抹黑中国不可能得逞。

中方一贯要求中国企业在国外开展业务时严格遵守当地法律法规。美方某些势力出于政治动机、不择手段打压中国企业，到处散布所谓“中国通过企业从事间谍活动”的论调，纯属恶意中伤、别有用心。世人早已看清楚，美方这么做无非是要千方百计维护自身的经济和科技霸权地位，这套贼喊捉贼的把戏注定要失败。

最后我想强调，谎言重复千遍依然是谎言。美方某些人不要高估自己的造谣能力，也不要低估别人的判断能力。我们敦促这些人端正心态，摒弃冷战零和思维，客观正确地看待中国，停止对中国的造谣诽谤，多做些有利于中美合作的事情，而不是相反。

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