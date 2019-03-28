美国西雅图突发枪击案 致两死两重伤

人民网讯 综合美国媒体报道，27日，西雅图街头发生枪击事件，一名男性枪手行凶致2人死亡，另有两人伤势严重。

警方消息称，警方在当天下午4:05左右接报赶往现场。嫌犯为当地居民，他“因为某些原因”持枪从住所走出来，并试图劫下由一位女性驾驶的车辆，该女子被嫌犯开枪射伤，随后被送往医院救治，目前情况危急。

此后，嫌犯又向路过的巴士开火，司机中枪。在受伤后，司机仍坚持将巴士倒车并掉头驶离现场。不久后司机也被送医治疗。这名司机为53岁的埃里克·斯塔克（Eric Stark）。他身中多枪，但预计能完全康复。

嫌犯随后又劫下了一辆汽车，射杀了50岁的男性司机后驱车逃跑。在被警方追捕的过程中，嫌犯迎头撞上另一辆车，该车辆内70岁的男性司机身亡。（老任）

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