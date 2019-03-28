人民网>>国际

美国西雅图突发枪击案 致两死两重伤

2019年03月28日17:26  来源：人民网-国际频道
 

人民网讯 综合美国媒体报道，27日，西雅图街头发生枪击事件，一名男性枪手行凶致2人死亡，另有两人伤势严重。

警方消息称，警方在当天下午4:05左右接报赶往现场。嫌犯为当地居民，他“因为某些原因”持枪从住所走出来，并试图劫下由一位女性驾驶的车辆，该女子被嫌犯开枪射伤，随后被送往医院救治，目前情况危急。

此后，嫌犯又向路过的巴士开火，司机中枪。在受伤后，司机仍坚持将巴士倒车并掉头驶离现场。不久后司机也被送医治疗。这名司机为53岁的埃里克·斯塔克（Eric Stark）。他身中多枪，但预计能完全康复。

嫌犯随后又劫下了一辆汽车，射杀了50岁的男性司机后驱车逃跑。在被警方追捕的过程中，嫌犯迎头撞上另一辆车，该车辆内70岁的男性司机身亡。（老任）

(责编：刘洁妍、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载
 

相关专题

深度阅读

国际人士积极评价中国经济活力和发展预期 今年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会关键之年。政府工作报告对2018年政府工作成果进行了提纲挈领的回顾总结，并对2019年工作计划进行了谋篇布局，不仅交出了一份亮眼的成绩单，也列出一份详尽的行动表。海外舆论高度关注今年中国两会，期待中国出台新政策、带来新机遇，释放更多积极信号，同时对2019年中国的经济活力和发展预期表达了乐观态度。专家表示，未来“中国怎么走，世界其他地方就会怎么走”【详细】

国际|国际观察|外媒关注

妙语连珠回应媒体关切 佳句频出亮出中国主张 3月8日上午，十三届全国人大二次会议新闻中心举行记者会，国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”回答中外记者提问。会上，王毅就中外记者提出的国际热点问题进行回应，全程妙语连珠、佳句不断，亮出了新时代中国特色大国外交的立场和主张。【详细】

国际|国际观察|外媒关注
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved