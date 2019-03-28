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新加坡多家幼儿园发生食物中毒事件 受影响人数攀升到184人

2019年03月28日16:44  来源：人民网-国际频道
 

人民网讯 据联合早报网报道，新加坡幼儿园食物中毒事件持续延烧，多家Sparkletots幼儿园中招，至今共七家幼儿园的师生出现肠胃炎症状，人数攀升到184人，入院人数也从早前的15人增加到18人，9人尚未出院。

新加坡人民行动党社区基金会（PCF）属下的Sparkletots幼儿园日前发生食物中毒事件，多名儿童吃了外包供应商餐食后吐泻发烧被送至医院。

新加坡卫生部、国家环境局和农粮兽医局自本月22日起接到通报，介入调查病例后，餐饮供应商Kate’s Catering已被勒令从前天起暂停运作，以便当局继续进行调查。有关餐食都是这家餐饮供应商在甘榜安拔（Kampong Ampat）中央厨房烹煮的。

新加坡卫生部今天（3月28日）公布事件的最新进展，截至昨天下午4时，共有七家Sparkletots幼儿园传出肠胃炎病例。病例总数从109起增加到184起，其中有18人入院接受治疗，9人已经出院，其余住院者的情况稳定。（老任）

(责编：田婉晴(实习生)、杨牧)
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