美媒：英国“脱欧”关键在于民众意愿

人民网讯 近日的英国政坛正在上演着两幕截然不同的故事：一面是上百万的英国民众发起大规模的示威游行，人们要求对英国“脱欧”事宜进行再一次公投。另一面是以政治精英为主角进行的小规模“聚会”，约有十几个保守党领袖和“脱欧”支持者——以男性、白人、中年人和精英为主——为了挽救英国首相特蕾莎·梅的首相地位，齐聚在特蕾莎·梅的乡村庄园。

据美国《华盛顿邮报》报道，如今英国民众的意志随处可见：参与游行的百万民众来自全国各地，拥有形形色色各不相同的职业背景与政治背景。民众抗议游行和首相庄园聚会之间的对比已经再明显不过地肯定了这个事实：“脱欧”一直是英国精英们的一种幻想。

文章指出，特蕾莎·梅需要在4月12日之前通过“脱欧”协议，否则英国将被迫无协议“脱欧”。如果英国议会下院能通过“脱欧”协议，英国将于5月22日离开欧盟。但特蕾莎·梅成功的可能性很低。保守党和工党的议员们将继续否决她的协议。英国民间声势浩大的游行也清楚地表明了该国民众对“脱欧”协议的看法。虽然政府宣传“脱欧”能够节省国家的资金，有利于改善医疗服务，但这种想法既忽视了不可避免的经济损失，也无视了政府在“脱欧”后必须承担的开支。

《华盛顿邮报》提醒特蕾莎·梅必须清楚地认识到，与少数几个和她站在相同阵线的政客相比，民众意愿是一个更重要的“脱欧”试金石。文章希望英国的政治家们能早日意识到目前唯一的出路在于英国民众，这个机会一旦放过则后患无穷。（刘晓琰）

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