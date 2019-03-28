加拿大李·艾瑞特医生荣获中国驻加拿大大使馆2018年度“大使奖”

|中国驻加拿大大使馆为多伦多大学外科教授、加拿大“白求恩医学发展协会”创始人李·艾瑞特医生颁奖
人民网渥太华3月27日电（记者 吴云）中国驻加拿大大使馆今天举行仪式，授予多伦多大学外科教授、加拿大“白求恩医学发展协会”创始人李·艾瑞特医生2018年度中国驻加拿大大使馆“大使奖”。
李·艾瑞特医生是心脏病专家，为加拿大皇家外科学院院士，被誉为“当代白求恩”。1998年他首次访华，至今访华23次。2011年“白求恩医学发展协会‘成立以后，协会成员从当年的3人发展到300多人，他曾带领协会成员在中国开展义诊260多次，实施外科手术155次，举办学术讲座220多次。
李·艾瑞特在授奖仪式上表示，尽管大使奖上刻着他的名字，但真正应该获得大使奖的是”白求恩医学发展协会“。他说，多次中国之行，使他目睹了中国的进步，与中国产生了联系，在中国建立了友谊。这是他一生中最美好的经历之一。
中国驻加拿大大使馆2018年设立了大使奖，目的是表彰对中加友好做出贡献的加拿大人士。
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