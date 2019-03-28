携程与意大利国家旅游局等签署协议助力中国游客赴意游

携程首席执行官孙洁与意大利国家旅游局主席帕尔穆奇Giorgio Palmucci（左）和意大利农业、食品、林业政策和旅游部内阁总长菲伦蒂诺Luigi Fiorentino（右）

人民网罗马3月28日电（记者 韩硕）近日，携程与意大利国家旅游局(ENIT)以及意大利机场、铁路、博物馆等签署战略合作协议，将拉动更多中国游客赴意旅行，而意大利则将为中国游客提供更多服务及多元化选择。

携程首席执行官孙洁表示，携程将扩大与意方的国际合作。携程愿做新时代的马可·波罗，成为中意文化交流的使者，共建两国文化交流的桥梁。

携程与意大利国家旅游局于22日在意大利农业、食品、林业政策和旅游部签署了战略协议。意大利国家旅游局负责在海外市场宣传意大利旅游产品统一形象，希望通过与携程签署的战略协议吸引中国的高端和高素质游客到意大利探索发现、参观和消费。

当日，携程还与罗马机场（ADR）、意大利铁路公司(Trenitalia)、法拉利博物馆等意大利旅游业相关方签署了合作协议，并举办新闻发布会。

罗马机场首席执行官卡罗里斯（Ugo de Carolis, CEO of Airports of Rome-ADR）说，罗马机场和大中华区运营的航空公司增加到6家，现在罗马到中国的直航航线已多达10条。罗马机场与携程签署协议，就是确认了罗马机场要率先行动，在中国市场做好展示，为中国游客提供更好客户体验。

意大利铁路公司长途路线销售主管皮阿诺（Serafino Lo Piano, Head of Sales, Long Haul at Trenitalia）说，意大利铁路公司将努力在火车站、机场和港口之间建立更便捷的多式联运，这样才能 ‘拦截’抵达意大利的外国游客，确保他们多坐火车旅行，也有助于非旅游旺季游客分流，方便外国游客到达一些比较不知名的中小型艺术城市，一些真正的“珍珠”景点。

法拉利博物馆负责人莫拉诺（Michele Pignatti Morano, Head of Ferrari Museums）说，“马拉内罗和摩德纳（Maranello and Modena）的法拉利博物馆与携程建立的合作，是中国游客探索发现意大利之旅的重要一部分，我们迎来了客流量大量增长。今天，法拉利博物馆朝这个方向又迈出了一步，这将为这些重要的目标受众带来更好的关注和更多的服务。”

罗马机场、意大利铁路、法拉利博物馆都是“欢迎中国”（Welcome Chinese）的会员 。“欢迎中国”是中国旅游研究院制定并颁布的一项标准认证，致力于发展海外面向中国游客的服务质量标准。

据3月23日发表《中华人民共和国和意大利共和国关于加强全面战略伙伴关系的联合公报》，双方宣布在2020年中意建交50周年之际互办文化和旅游年。

近年访意中国游客持续增加。有媒体报道，2018年访问意大利的中国游客达180万。

旅游业占意大利国内生产总值的13％左右，有报告显示，中国消费者购买了约三分之一的意大利奢侈品。

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)