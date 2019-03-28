通讯：“‘脱欧’之后我可能无法养活我的农场”——探访北爱边境上的农场

穿着平日劳作的黑色橡胶靴，刚过50岁生日的布莱恩·里纳甘蹚着水穿过农场中央一条窄窄浅浅的小溪。几秒钟功夫，他已经从爱尔兰共和国进入了属于英国的北爱尔兰地区。

“每天我穿越这条小溪十几次。‘脱欧’之后，小溪的那边是欧盟，这边是非欧盟的英国。”里纳甘对记者说。不远处，农场里100多头牛正在悠闲地、静静地吃草，不时发出“哞哞”的叫声。

面对“脱欧”，里纳甘忧虑重重。根据欧盟共同农业政策，欧盟每年拨给英国的农业补贴总计约30亿英镑。“脱欧”之后，英国将不再享受欧盟农业补贴。里纳甘因农场中属于英国北爱的部分不能再申请补贴将每年损失约1万英镑。

“没有了补贴，我不可能和来自欧盟以及南美的农民竞争。我可能无法养活我的农场。”里纳甘说。随着“脱欧”不确定性延续，里纳甘表示他无法采取任何应对措施，“就好像在黑暗中一直挣扎”。

穿过农场的英国北爱尔兰地区和爱尔兰共和国边界线目前没有检查站，货物和人员自由流通。边界线两旁也没有明显的标志，唯一的区别是路边的限速牌，在北爱一侧标注着“英里”，而在爱尔兰一边是“千米”。

“边界”一词在北爱是个“敏感”词。爱尔兰岛上的北爱尔兰地区与爱尔兰共和国关系特殊。从20世纪60年代末起，该岛在北爱尔兰是否脱离英国的问题上发生冲突，导致3000多人死亡。直至1998年，英国政府、爱尔兰政府与北爱尔兰各党派签署北爱和平协议，基本结束持续30年之久的流血冲突。

20年多年前的冲突至今在里纳甘的心里留有阴影。“我现在还似乎能够听见直升机在我头顶盘旋，人们在边境警察的监视下穿过检查站、穿过边界线去拜访家人和朋友。”里纳甘指着边境地区说，“这里曾经布满了铁丝网”。

根据目前安排，英国正式退出欧盟后，这条边界线将从目前的“英国与爱尔兰共和国的国境线”变成“欧盟区与非欧盟区的分界线”，并注定将从目前货物与人员自由流动的“软边界”变成需要对进出欧盟人员和货物进行核查与征税的“硬边界”。

北爱地区与爱尔兰之间边界将是英国在“脱欧”之后与欧盟唯一的陆地边界。英国首相特雷莎·梅的“脱欧”方案中，涉及爱尔兰边界问题的“备份安排”是争议最大的问题。“备份安排”是指不在北爱尔兰地区与欧盟成员国爱尔兰之间设置“硬边界”，即避免重新设置实体海关和边防检查设施。批评人士认为，“备份安排”没有明确的截止日期，且英方无法单方面退出，这将使北爱尔兰地区受制于欧盟的贸易规则，从而在现实中将北爱尔兰“留在”欧盟，有损英国的独立性和完整性。该协议两次被议会下院高票否决，主要就是因为“备份安排”。

“保持边界畅通对于我们来说至关重要。”里纳甘说。2016年的“脱欧”公投中，北爱地区的多数人选择留在欧盟。里纳甘认为，英国党派纷争不断导致“脱欧”协议中的“爱尔兰边界问题”至今无法得到妥善解决，首先可能受到冲击的则是北爱地区农民的生活质量，甚至还有来之不易平静安宁的生活。

“我希望理智的声音可以占到上风。我们曾经无时无刻不感到恐惧，我绝不能让我的孩子们回到过去。”里纳甘说。（记者金晶 顾震球 桂涛）

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