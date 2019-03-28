记者手记：西班牙巴伦西亚与东方丝路的不解缘

西班牙东南部沿海城市巴伦西亚工业发达、商旅如织，无数货轮从巴伦西亚港启航驶向世界各地。在巴伦西亚现代化的城市中心还有一片保存完好的历史街区，全西班牙唯一的丝绸博物馆就坐落在这片街区一栋美丽古朴的建筑里。

一人多高的织布机、保存如新的绸缎衣物、详尽的织造技术图文介绍、记录数百年丝绸生产贸易的古籍档案……走进这座2016年建成的丝绸博物馆，你可以深深感受到巴伦西亚与古老东方文明的不解之缘。

巴伦西亚市参议员何塞·玛利亚·奇基里奥称自己的家乡是当之无愧的欧洲“丝绸之都”。“我去中国旅行时，特意参观了传统丝绸织造，发现和巴伦西亚的工艺几乎一样！”奇基里奥感叹道：“巴伦西亚自古以来就是中国与欧洲商贸联系的‘桥头堡’，我为我们与中国的紧密联系而感到骄傲。”

据介绍，中国丝绸工艺经古代丝绸之路传到阿拉伯世界后，又由摩尔人带到西班牙，在14世纪前后传播到巴伦西亚地区。当时巴伦西亚一批有远见的商人意识到丝绸的商业潜力，大力发展养蚕业，聘请各国工匠，改进生产技术，建设贸易网络……巴伦西亚在15世纪至17世纪因丝绸产业而空前繁荣，当地产丝绸畅销欧洲各地。

至今，巴伦西亚丝绸协会每月举行一次例会的传统已经坚持了7个世纪。每到例会，织造专家和作坊主相聚一堂，讨论织造技术，交流花色图案。一名参会的匠人告诉记者，巴伦西亚目前仍有约12家丝绸作坊在经营，市民们喜欢购买他们生产的丝织长裙和礼服参加巴伦西亚传统节日法雅节的盛装游行。

实际上，巴伦西亚与中国的历史缘分不仅仅是丝绸。西班牙丝路学会副主席恩里克·加斯帕尔说，巴伦西亚港曾是东西方交流的前哨，来自东方的稻米、丝绸等都写进了巴伦西亚的历史。来到21世纪，我们愿意让这里再次成为东西方交流的枢纽。

如今，由中远海运港口有限公司控股的巴伦西亚港是西班牙第一大对华贸易港口，巴伦西亚大学已和中国多所高校建立合作关系……

巴伦西亚与中国的情缘在新的时代拓展出新的内涵。特别是中国提出“一带一路”倡议后，巴伦西亚市政府将其视为与中国加强联系、推动自身发展的重要契机。自2016年起，巴伦西亚市一直在积极推进各项与丝绸和丝绸之路有关的活动。

“我认为‘一带一路’倡议体现了中国的远见，西班牙也应该有这样的远见。”奇基里奥说。“我们愿意拥抱这一倡议提供的机遇，让巴伦西亚为更多中国朋友所认识。”（记者郭求达）

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