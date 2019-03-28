叙利亚媒体说以色列袭击阿勒颇市东部地区

叙利亚官方媒体27日说，以色列军方当晚对叙利亚阿勒颇市东部地区发动袭击，造成当地设施损毁。
叙利亚通讯社援引叙军方消息报道说，当晚23时左右，叙北部城市阿勒颇东北部的谢赫纳贾尔区内多个目标遭以色列导弹袭击，叙防空系统击落了多枚来袭导弹。袭击仅造成工业区内设施损毁。
叙利亚国家电视台报道说，阿勒颇市以东多地27日深夜响起巨大爆炸声，其中包括阿勒颇国际机场附近地区，随后全市出现停电情况。
另据总部设在英国伦敦的“叙利亚人权观察组织”消息，爆炸发生在谢赫纳贾尔工业区和阿勒颇国际机场之间地区，袭击目标为叙利亚政府军及其盟友的武器库。
以色列长期指认伊朗在中东地区扩张势力，强调不能容忍伊朗把叙利亚变成对抗以色列的前沿阵地，并多次以打击伊朗军事设施为由空袭叙境内目标。而叙利亚和伊朗政府则否认伊朗在叙有驻军，称只有应叙政府邀请派出的军事顾问。
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