快评：“排除法”并未排除英国“脱欧”之困

英国“脱欧”27日再迎关键时间节点，议会下院当日完成两大议程：一是正式确认推迟“脱欧”；二是用“排除法”否决了八个“脱欧”替代方案。一连串的表决结果显示，议会破局尝试仍未打破“脱欧”僵局，英国体制之困暴露无遗。

当天，议会进行了所谓的“指示性投票”，即用“排除法”测试议员们对各种“脱欧”方案的意向，其结果对政府不具法律约束力。包括“无协议脱欧”、取消“脱欧”、留在欧盟关税同盟、举行第二次公投在内的八个方案均未赢得多数议员的支持。

投票前，很多议员称，政府一开始就应该这么做，民众也寄望议会能替政府解开“脱欧”死结；投票后，议会下院一度陷入混乱，不少民众哀叹“英国民主需要重建”。

多个媒体民调显示，多数民众认为首相特雷莎·梅在“脱欧”谈判中未能以公民利益为重；约三分之一的民众认为政府应对“脱欧”困局负责，另外三分之一则认为议会应该负责。对此，有英国媒体直接呼吁“特雷莎·梅必须停止将‘脱欧’看成是一党私产，而应将其当作国之大事。”

如今，英国媒体用“闹剧”“灾难”“危机”“自我伤害”以及“国家耻辱”来形容“脱欧”现状。面对“脱欧”困局，英国《金融时报》一针见血地指出，英国已经从“议会之母”衰落成“混乱之母”，“英国民主正面临一个严重的危机时刻”，英国民众已经对“威斯敏斯特政治体系产生信任危机”。与此同时，英国《新政治家》杂志也发表文章指出，“特雷莎·梅错误地陷入了‘脱欧’危机，但腐烂的味道同样来自立法机构。”

“当英国经济已经在颤抖，我们的议员们还在说笑。”正如英国舆论所言，民众期盼作为政治精英的议员们能够代表广大选民，为国家做出正确抉择。但是，议员们更多的是在利用议会辩论和投票权，为自己的党派或利益集团谋取私利，导致“脱欧”死结难以解开。

尽管“脱欧”时间推迟，但各方矛盾依旧，“脱欧”僵局仍在延续。下一步，“脱欧”进程走向取决于各方能否做出政治妥协以及能否得到欧盟的认可。

一个新动向是，当天特雷莎·梅明确表态将在实现“脱欧”后辞职，部分保守党议员随后转而支持政府的“脱欧”协议。但是，来自北爱尔兰的民主统一党对“脱欧”协议的反对态度没有丝毫松动。简言之，未来“脱欧”之路仍迷雾重重。（记者顾震球 杨晓静 桂涛）

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