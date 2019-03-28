芬兰将外语教学提前到小学一年级

据芬兰《赫尔辛基新闻》报27日报道，芬兰将从今年秋季开始把外语教学提前到小学一年级，以提升外语教学效果。

根据新修订的《语言法》，芬兰将外语教学的起点提前到小学一年级，并扩大语种选择范围。目前，绝大多数芬兰小学从三年级开始外语教学，通常首选英语。

芬兰教育部长桑尼·格兰—拉索宁表示，将外语教学提前的主要原因是，三年级已经过了学习语言的最佳时期。

本次修订《语言法》依据此前一个早期语言教学试点项目的成功实施。该项目于2017年到2018年实施，旨在促进外语教学多样化，为孩子们提供除英语外其他语言的学习机会。100多个城镇的3万多名小学生参加了这个试点项目。

坦佩雷市的项目协调员奥蒂·韦尔卡马介绍说，项目实施期间，坦佩雷市所有一年级和二年级的小学生都有机会选择除英语外的其他语言，包括德语、法语、西班牙语、俄语和中文。

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