不再怕疼？研究发现能抑制疼痛和焦虑的突变基因

据外媒报道，当地时间28日，一个在《英国麻醉杂志》上发表的研究报告称，研究人员发现了两种变异基因，它们在共同抑制疼痛和焦虑的同时，能给人带来快乐，使人健忘并促进伤口愈合。这一发现为未来人类治疗慢性疼痛提供新希望。

报道称，Raigmore医院的医生发现一位名叫乔·卡梅伦的女子在接受手术后，几乎没有感受到疼痛或压力。医生对此非常震惊，并将这一情况告知给英国伦敦大学的疼痛学专家。

该大学的研究团队在对这名女子的DNA进行研究后发现，她的基因出现了两个突变，其中一个变异基因能够抑制一个名叫FAAH的基因活动。

FAAH会分泌一种酶，这种酶能分解对疼痛感、情绪甚至记忆至关重要的名为anandamide的化学物质。其中anandamide就像大麻一样，它被分解的越少，其镇痛等作用就越强。

另一个变异基因则能够控制FAAH的数量，使FAAH的活动减少。结果就是，卡梅伦体内的anandamide数量很多，大约是正常人数量的两倍。

研究人员称，在极端情况下，基因突变会导致人们无法感受到疼痛。一旦了解变异基因的工作原理，将有望找到治疗疼痛的新疗法。

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