世界大学排行榜日本版发布 京大居首东大第二

据日本《朝日新闻》报道，当地时间27日，英国教育专业杂志《泰晤士高等教育》(THE)，公布“世界大学排行榜日本版2019”，综排方面京都大学排名第1，东京大学排名第2。

据悉，公立大学中排名最靠前的学校是国际教养大学，位列第10，私立大学方面，则是排名第11的国际基督教大学拔头筹。

据报道，2019年是第3次发布该排行榜。综合排名前20名的学校与2018年的相同，上榜的分别是15所国立大学、4所私立大学及1所公立大学。

国际教养大学和国际基督教大学因在“教育充实度”和“国际性”方面获得好评，从而名次有所上升。另一方面，部分学校名次则出现下滑——东京工业大学降至第7名，早稻田大学降至第13名，庆应义塾大学降至第14名等。

据悉，《THE》所实施的世界排行榜中，研究能力占指标的30%，但日本的大学难以评价。于是日本版排行榜则与倍乐生公司联合制作，除每位学生所对应的教员比例以外，还对学生、高中教师与企业人事负责人给出的评价及外国人学生比例等进行了评估。

(责编：刘晓琰(实习生)、樊海旭)