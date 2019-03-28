波音更新737MAX型客机软件 对飞行员解释更新内容

据俄罗斯卫星网援引美媒报道，据波音公司副总裁迈克 辛纳特表示，波音公司由于737MAX型客机软件更新，正在对飞行员进行培训。

资料图：3月17日，上海航空公司的9架波音737MAX机型飞机停在虹桥国际机场停机坪上，工作人员正在对飞机进行检查。目前，波音737MAX机型已经在全球停飞。中新社记者 殷立勤 摄

据报道，辛纳特表示，“我们正在培训飞行员和工业代表……今日有200名飞行员来到兰顿(Renton)工厂，我们将向他们解释波音737 MAX型机的更新，让他们作出自己的贡献，而我们也会预先取得他们的信任。”

辛纳特还称，软件系统故障推测就是造成波音客机两次空难的原因，现在波音公司更改了737 MAX型机的软件，不再允许错误数据启动系统。据悉，修改软件的目的，是使预防机头过度上扬的MCAS系统降低自主性，更加便于飞行员操控。

3月10日，埃塞俄比亚航空公司波音737MAX8飞机在德布雷塞特镇附近坠毁，机上有157人，其中包括8名机组人员，遇难者来自35个国家。这是该型号飞机在五个月内第二次发生事故，2018年10月29日，印尼狮航的一家飞机坠毁，机上有189人全部遇难。

第二次空难事故发生后，包括俄罗斯和美国在内的大多数国家都对该型号的飞机关闭了本国领空。

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