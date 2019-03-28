中国和古巴首次开展地学合作

中国自然资源部中国地质调查局26日和27日与古巴能源和矿业部相继签署了地学合作谅解备忘录和石油成藏机理等地质科技合作协议。这是中古两国首次在地学领域建立官方联系并开展合作。

中国地质调查局副局长王研表示，中国在地质勘查方面拥有丰富经验，愿在地球物理勘查、地球化学勘查以及油气、铬矿、镍矿等勘查与评价等方面与古巴分享相关技术，从而促进古巴经济社会发展。此外，双方将进一步推动地质信息互换、人员互访交流与相关合作项目。

古巴能源和矿业部地质司司长恩里克·卡斯特利亚诺斯介绍，古中将合作制作古巴首个地球化学地图。此外，古巴还将积极开发地质遗迹，挖掘地质旅游、科研、教育等方面潜力。

据了解，中国地质调查局已与60多个国家相关部门开展合作，古巴是首个与其签署谅解备忘录的加勒比国家。（记者朱婉君）

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