安理会决定延长联合国索马里援助团任期

联合国安理会27日一致通过第2461号决议，决定将联合国索马里援助团（联索援助团）任期延长至2020年3月31日。

根据决议，联索援助团将继续向索马里联邦政府及非洲联盟驻索马里特派团提供有关和平建设和政治建设的战略性支持，同时敦促索马里联邦政府和各州加快实施安全部门的关键性改革。

决议还对索马里境内持续发生的虐童行为表示谴责，尤其谴责极端组织“青年党”招募童子军、绑架和暴力性侵儿童的行为。

此外，决议还将联索援助团每120天向安理会提交报告的频次调整为每90天一次。

根据安理会第2102号决议，联索援助团于2013年6月设立。安理会已多次延长联索援助团任期。（记者徐晓蕾）

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