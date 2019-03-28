叙利亚敦促联合国对美国承认以色列对戈兰高地的“主权”给予警告

叙利亚外交部27日说，联合国人权事务高级专员（人权高专）应当对美国承认以色列对戈兰高地的“主权”给予警告。

据叙利亚通讯社报道，叙外交部当天致函联合国人权高专米歇尔·巴切莱特，敦促其对美国总统特朗普承认以色列对戈兰高地的“主权”表明立场，对美方这一宣告给国际法律体系造成的危害发出警告。

叙外交部在信函中说，特朗普此举是对叙利亚主权和领土完整的公然侵犯，也公然违反了联合国宪章和联合国安理会有关戈兰高地的决议。

叙外交部表示，此举破坏了国际人权法和国际法律体系，对戈兰高地的民众基本权利构成损害，对此联合国人权高专应当明确表明立场。

25日，特朗普在白宫与到访的以色列总理内塔尼亚胡举行会谈，并签署公告正式承认以色列对戈兰高地的“主权”。

戈兰高地是叙利亚西南部一块狭长地带。以色列在1967年第三次中东战争中占领这一战略要地，实施控制和管辖，拒绝归还叙利亚。国际社会不承认该区域为以色列领土。联合国安理会1981年通过的第497号决议明确表示，以色列将其法律、管辖权和行政机构强加于戈兰高地的决定是“完全无效的，不具国际法律效力”。

(责编：刘晓琰(实习生)、樊海旭)