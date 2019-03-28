土耳其金融市场再次大幅波动

土耳其金融市场27日再次出现大幅波动，股债汇市纷纷跳水。

当天，伊斯坦布尔证交所收盘时，BIST100指数下挫5.67%，为2016年7月以来最大单日跌幅。土耳其里拉对美元汇率下跌约2%。债市方面，土耳其10年期国债收益率升至18.72%，为去年10月以来最高点。

有报道称，为缓解里拉贬值压力，土耳其金融监管机构近期采取了抑制流动性的措施。但在27日晚，土耳其银行协会负责人侯赛因·艾登发表声明，否认了有关土耳其收紧里拉流动性的报道。

艾登指出，土耳其国内银行并不是造成里拉流动性紧张的根源。针对投机者对里拉的攻击，土耳其已作出必要回应。

2018年8月，土耳其遭遇货币危机，里拉汇率暴跌。土耳其国家统计局数据显示，2018年土耳其经济增长2.6%，较2017年7.4%的增速大幅放缓。近期，里拉汇率再次频繁波动，显示市场信心不足，危机风险犹存。

3月31日，土耳其即将迎来地方选举，金融监管机构为此采取一系列措施，全力维护金融市场稳定，避免金融风暴再次来袭。（记者施春 秦彦洋）

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