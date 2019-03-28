俄防长：完善军港码头驻泊设施建设以接纳更多新舰船

俄罗斯国防部长绍伊古27日表示，俄军有关部门需完善军港码头驻泊设施建设，以便在未来数年接纳大量新舰船。

俄国防部27日发布的新闻公报说，在当天举行的俄国防部工作会议上，绍伊古表示，根据2018年至2027年俄武装发展计划，将有180多艘新舰艇及船只列装，其中今年列装的舰艇、船只分别为15艘和20艘。上述舰艇中包括新式“白蜡树”级和“北风之神”级核潜艇、可驶入大洋的多用途护卫舰和配备远程精准打击武器的战舰等。

绍伊古说，为给上述舰船提供现代化的港口停泊条件和各类保障，俄军有关部门须改造、新建码头驻泊设施。此外，军方还须对现有港口的码头数量进行优化，大幅压缩维护费用。

近些年来，俄不断增添新式舰船，新建改造相关服务设施，以提高俄海军实力。（记者栾海）

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