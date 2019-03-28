三方合作助力海外中企应对运营风险 共筑良好实践

国际在线消息：3月27日，中国五矿化工进出口商会、红十字国际委员会和日内瓦国际安全治理中心在北京签署三方框架协议，承诺加强在负责任商业行为领域开展密切合作。

会议现场

三方表示，将通过资源共享、经验互鉴、技术支持、研讨交流和培训学习等方式，共同致力于为在复杂地区和高风险地区投资经营的中国企业提升安全治理能力，与东道国政府、警察和武装部队、私营保安商及当地社区不断改善良好合作关系，开发和推广良好实践。

签约仪式

中国五矿化工进出口商会副会长刘中慧先生、红十字国际委员会主席个人特使白良先生（Mr.Jacques Pellet）、日内瓦国际安全治理中心主任Thomas Guerber大使代表三方签约。

中国五矿化工进出口商会成立于1988年，会员覆盖中国6000多家金属矿产、石油化工、五金建材和陶瓷卫浴企业，是本行业规模最大、最专业的行业组织。商会发布的《负责任矿产供应链尽责管理指南》专门针对中国企业在冲突地区和高风险地区从事矿产投资、合作和贸易所面临的的挑战，就如何防范项目全生命周期和供应链中可能存在的严重社会和环境风险提供标准依据和工具支持。

红十字国际委员会成立于1863年，是一个独立而且中立的组织，其职责主要源自1949年《日内瓦公约》，该组织总部设在瑞士日内瓦，在全球80多个国家开展工作，努力为受冲突和武装暴力影响的人提供援助，并积极推广保护战争受难者的法律。

2012年12月，红十字国际委员会（ICRC）和日内瓦国际安全治理中心（DCAF）开发了《在复杂环境中应对安全和人权挑战工具包》，帮助公司基于风险的思维应对其管理体系、政策和标准作业程序中的安全挑战。2018年7月 “工具包”中文版正式在北京发布，以支持在海外运营的中国公司提供技术支持。（图文/中国五矿化工进出口商会）

(责编：刘晓琰(实习生)、樊海旭)