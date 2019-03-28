波音公司软件升级说明会：竭力确保此类事故永不再发生

当地时间3月27日，美国波音公司在华盛顿州伦顿市举行会议，说明737 MAX系列机型的软件升级计划。

美国彭博社消息，波音公司副总裁辛内特会后对在场媒体宣布，公司已完成737 MAX系列机型的软件升级。对于该机型客机在不到五个月内接连发生两起坠机事故，他说，公司将“竭尽全力确保此类事故永远不会再发生”。

辛内特指出，软件升级之后，固定在飞机侧面的两个迎角传感器将向防失速自动化系统(MCAS)发送数据。如果两组数字相差超过5.5度，飞机将停用MCAS，保障飞行员对飞机的操控权。他说，公司计划于本周内向美国联邦航空局(FAA)提交最终的软件升级文件。

资料图：波音737MAX机型飞机。中新社记者 殷立勤 摄

该媒体报道称，波音公司当日透露，印度尼西亚狮子航空公司一客机于去年10月发生空难事故后，波音已与监管机构合作，对MCAS功能进行改进。这起事故的初步调查显示，MCAS在只接收一个迎角传感器数据的情况下，可能取得了错误的迎角数据，致使飞机持续反复压低机头，造成飞机失控俯冲，直至坠毁。

波音公司当日对彭博社透露，埃塞俄比亚航空公司客机于今年3月发生空难时，这一软件升级已接近完成。

据路透社报道，辛内特当日还表示，迎角指示器的灯光提示将成为该系列客机的标准配置。该提示旨在告知飞行员迎角指示器和迎角传感器的数据不一致，以便飞行机组进行手动操控。

此前，这一提示灯属于额外的收费项目。事发的两架飞机上均没有配备这一装置。

关于飞行员培训计划，辛内特指出，飞行机组操作手册将修改737 MAX系列机型关于MCAS的操控程序。飞行员将进行在线培训和测试。该公司认为，飞行员不需要进行模拟器训练。

当日，来自多个国家的飞行员、专家、航空公司和监管机构代表等200余人参加了说明会。(完)

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