美吁俄离开委内瑞拉 俄外交部：美从叙撤军了吗？

据俄罗斯卫星网报道，俄罗斯外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃表示，在劝告俄罗斯离开委内瑞拉领土之前，美国总统特朗普应当先履行从叙利亚撤军的承诺。

特朗普3月27日表示，为了迫使俄罗斯离开委内瑞拉，美国正在研究所有可行的行动方案。

扎哈罗娃在俄罗斯第一频道节目中对特朗普的讲话作出评论时提醒说，自特朗普承诺从叙利亚撤军之刻起，时间已经过去了1个月。

扎哈罗娃指出：“在劝告谁应该从那里离开之前，美国应当实施本国的离开方案，特别是离开叙利亚……已经1个月过去了……我想核实一下，美国走了没有？在对其他国家的合法利益指手划脚之前，我得建议美国政府也应该顺畅地实施那些已经对国际社会作出的承诺。”

俄罗斯空军两架大型飞机搭载人员和装备，本月23日抵达委内瑞拉首都加拉加斯。其中一架运输机次日启程回国。俄罗斯外交官说，俄军最新举动旨在履行俄方先前与这个南美洲国家签署的军事技术协议，没有“神秘之处”。

委内瑞拉总统马杜罗去年5月赢得连任，今年1月开始第二届任期。反对派要员、国民议会主席胡安·瓜伊多不承认马杜罗连任资格，1月23日自行宣布就任“临时总统”，得到美国、欧洲和拉丁美洲多个国家承认。国际社会呼吁以外交和政治手段和平化解委内瑞拉政治危机。

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