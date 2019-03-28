以色列空袭叙利亚北部 叙防空系统击落绝大部分来袭导弹

人民网讯 据叙利亚官方媒体28日报道，以色列空袭了叙利亚北部阿勒颇省多个地区，造成该地区供电中断；叙利亚防空系统进行了还击，以色列发射的导弹绝大部分被拦截。

叙利亚官方的萨那通讯社28日凌晨报道说，当地时间27日23时，以色列空袭了北部阿勒颇省谢赫.纳贾尔地区，叙利亚防空系统进行了反击，拦截了来袭的70%导弹。报道称，敌人的袭击造成阿勒颇省供电全部中断，但没有人员伤亡。叙利亚电视台也报道说，以军27日夜空袭了阿勒颇机场和附近谢赫纳贾尔工业园区，尽管发生多次爆炸，但只是造成了物质损失。

以色列电视台12频道称，以军27日空袭了叙利亚阿勒颇地区叙军和其友军的多个据点及武器库，达到了预期目的。（安国章）

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