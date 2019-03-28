美国将整顿航空安全监管方式 波音提供软件升级

综合报道，在发生了两起涉及波音737 MAX客机的致命事故后，美国联邦航空管理局(FAA)计划在今年7月前，大幅整顿其监管航空安全的方式。另一方面，波音公司则表示，已对737 MAX作出三项软件升级，计划在本周末将更新的软件交予FAA以获得认证。

资料图：波音737MAX机型飞机。中新社记者 殷立勤 摄

【FAA：将整改飞机监管措施】

路透社报道称，根据其看到的书面国会证词，在27日召开的美国参议院商务委员会下属委员会的听证会上，美国联邦航空管理局(FAA)代局长埃尔韦尔将表示，随着两架波音737 MAX客机先后失事，FAA的监管方式有必要“改进”。

到7月份，“FAA计划推出一项代表其监管方式发生重大变化的新流程，”他在证词中说。

“虽然改进FAA的监管过程将是重要的一步，但对管理持续的关注将是确保该机构识别和监控飞机认证最高风险领域的关键，”他写道。他补充说，包括飞行员如何接受培训以应对自动飞行系统在内的一些问题需要FAA的“紧急关注”。

虽然监管调整的具体细节还不得而知，但预料议员们将询问埃尔韦尔，FAA计划如何修改监管程序。在现有监管程序下，波音等飞机制造商在很大程度上可自行认证飞机和飞行软件系统。

“随着航空航天系统及其组件变得越来越复杂，我们知道我们的监管方法需要改进，以确保FAA仍然是实现航空安全的全球领导者，”埃尔韦尔的证词说。

【波音将对客机软件进行升级】

证词还显示，波音公司于今年1月21日首次向FAA提交其防失速软件“机动特性增强系统”(MCAS)的升级认证计划，并且FAA已经对模拟器和飞机中的737 MAX飞行控制系统进行了测试。

波音此前发布的文告也验证了这点。波音表示，在2月7日和3月12日进行了验证飞行，这是在典型的测试时间段之内。波音也表示，将在本周提交文件，证实它符合FAA的规定。

波音产品研发副总裁辛内特表示，作为对印度尼西亚狮航空难的回应，已对737 MAX作出三项软件升级，并会加设驾驶舱警报和提供额外的机师培训。

对于737 MAX的复飞时间，辛内特表示交由监管当局决定；公司正与各地客户和监管机构合作，希望恢复对飞机业的信心。他重申，公司将竭尽所能保障乘客安全。

波音将向各航空公司说明MAX的软件升级及培训情况，来自世界各地的200多名飞行员、技术专家和监管人员将前往737的组装地点、华盛顿州连顿市出席说明会。除了要获得FAA的批准，任何MAX软件修补也须要得到全球各国政府的同意，这个过程可能需时数月。

去年失事的印度尼西亚狮航客机和今年坠毁的埃塞俄比亚航空客机的机型，都是波音737 MAX 8。这款新客机上安装的防失速软件是两起空难的调查重点。调查人员指两起空难有“明显的相似之处”，这令波音和美国监管当局面对推出足够修补措施的压力。

(责编：刘晓琰(实习生)、樊海旭)