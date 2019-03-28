日本朝野备战参院选举 自民党拟暂缓提议修宪

据日媒报道，日本2019年度预算案27日正式成立。朝野政党加快准备夏季参院选举，对抗气氛愈加浓厚。由于无法预料众参两院何时启动宪法讨论，自民党将暂缓在本届国会提议修宪。

预算案获得通过后，安倍在国会向媒体表示“这是为大力推进全年龄层型社会保障的预算”，强调将力争使幼儿教育及保育免费化等法案成立。他还宣称：“这是旨在进一步强化地方创生的预算。”

成为安倍政府中期考评的参院选举预计将按“7月4日发布公告、21日投计票”的日程实施。

自民党和公明党基本完成候选人拥立工作，已着手制定选举承诺。立宪民主党及国民民主党等主要在野党以5月为目标，推进在32个改选1人区(名额为2人的选举区每3年改选其中1人)拥立统一候选人的调整工作。

各党都希望借4月投计票的统一地方选举、众院大阪12区和冲绳3区的补选形成气势。在野党警惕安倍配合参院选举实施众参两院同日选举，还将抓紧选定众院选举候选人。

围绕修宪讨论，作为由国会提议的前提，自民党力争向国会提交包括将自卫队写入第九条等的该党修宪草案4个项目。不过，党干部表示：“本届国会的情况无法进行讨论”。主要在野党未同意召开宪法审查会。

定于今年10月的消费税上调至10%将成为参院选举的争论点。在野党反对称，“应该冻结增税，推进支持生活和缓解对未来不安的政策”。

同时鉴于发生违规统计问题，矛头将指向安倍经济学。

在野党还谴责政府在普天间问题上不顾2月冲绳县民投票显示“反对”超过7成而强行推进该县名护市边野古沿岸填海造地工程的态度，称“这是在践踏民意”。

(责编：刘晓琰(实习生)、樊海旭)