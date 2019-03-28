一边削减预算 一边加速进程

美2024年前重返月球：雄心勃勃还是夸夸其谈

3月26日，美国副总统迈克·彭斯在国家空间委员会第五次会议上表示，美国将在2024年前让美宇航员重返月球，比美国国家航空航天局（NASA）之前确定的2028年早了4年。

资料图：月球。中新网记者 李霈韵 摄

联想到此前不久，美国总统特朗普·唐纳德在最近提交的预算报告中“捅了NASA一刀”——建议削减该机构的经费预算。不给马吃草，还要马快跑？因此，尽管彭斯在演讲中雄心勃勃，但一些专家对此并不买账，直指“这是夸夸其谈”。不过，中国航天科工集团二院研究员杨宇光对科技日报记者表示：“美国宇航员2024年重返月球并非不可能。”

美计划2024年重返月球

自从NASA的“阿波罗17”号任务1972年12月返回地球后，美国就再也未曾踏足月球。但特朗普上任后，誓言让美国宇航员重返月球。2017年12月，特朗普签署了第一份太空政策指令《太空政策指令1号》，指示NASA开始重返月球计划，并将月球作为人类最终前往火星和其他深空目的地的踏脚石。尽管如此，这份指令没有提出确切的执行时间表，后来NASA提出2028年让美国宇航员重返月球。

但3月26日，彭斯表示：“这还不够好，我们能做得更好。”

据美国太空网26日报道，彭斯说：“时不我待，在本世纪，美国必须像上世纪一样，在太空领域保持第一，这不仅是为了推动美国的经济和国家安全，而且最重要的是，太空（就像每个伟大的边疆一样）领域的规则和价值观，将由那些最先到达的人所书写。”

据俄罗斯国家航天公司龙头研究机构中央机械制造研究所提供的信息，俄罗斯宇航员计划2031年首次登月科考，随后，每年都会进行载人登月；中国计划在2030年左右实现载人登月。

彭斯还说，国家太空理事会建议美国宇航员在月球南极登陆。众所周知，此处富含水冰。宇航员可在此处建立一个永久基地，并开发相关技术，将美国宇航员送往火星及其他地方。

副总统：新时间表“激进但可行”

虽然彭斯也承认，将美国宇航员重返月球的时间提前到2024年有点激进，但他强调，这是可以实现的，“太空时代开始仅12年后，‘阿波罗11’号就于1969年成功登月”。

如何实现这一点？彭斯提出了几个方面：首先在战略上，“毕其功于一役”，“以任何必要的方式”来实现这一目标；其次在具体计划上，如果NASA正在开发的太空发射系统（SLS）火箭尚未准备就绪，可能会使用商业火箭，而非目前的承包商的火箭；此外，他呼吁NASA采取新政策，转换新的思维方式，在文化上有所创新。他说：“NASA必须将自己变成一个更精简、更负责任、更灵活的机构。”

美专家：夸夸其谈

然而，除了建议更换火箭和承包商以外，对重返月球计划，彭斯几乎没有其他明确指示。乔治华盛顿大学空间政策专家约翰·罗格斯登称：“（副总统）所说的‘采取一切可能的手段’以及‘提供必需的资源’等只是夸夸其谈，没有任何细节。”

美国科技网站The Verge在报道中指出，从现实角度考虑，登月所需的很多设备和技术都未齐备。

目前，NASA重返月球的战略包括：在月球轨道上建造一个空间站——“门户”（Gateway）月球轨道空间站，作为宇航员往返月球表面的中转站；NASA还一直致力于开发新型火箭太空发射系统（SLS），用于将“猎户座”（Orion）载人航天舱送入深空；此外，NASA最近呼吁商业公司集思广益设计月球着陆器，以便将宇航员从“门户”运至月球表面。

但NASA要到2022年才开始建造月球轨道空间站，2025年左右才会在月球上测试首批载人着陆器；而SLS也一再延误，成本超支，令NASA头疼不已。

SLS最初计划于2017年年初发射，但该火箭的“首秀”一直被推迟到2020年6月。最近，NASA官员承认，很可能要等到2021年，这也迫使NASA思考替代方案：譬如使用太空探索技术公司（SpaceX）的“猎鹰重型”火箭来发射“猎户座”载人舱。

面对彭斯雄心勃勃的新计划，NASA局长吉姆·布里登斯廷表示，NASA必须使用SLS，誓言：“加快SLS的研发进度，相信我们可以在2020年让SLS进行首次发射，让载人舱绕月球飞行。”波音公司随后也表示，计划今年年底前将SLS的核心第一级交付给NASA。

如果SLS仍然是NASA深空探索计划的重要部分，那就意味着其当前战略的某些方面需要改变。不过，政府没有给出具体的建议，彭斯也没有保证会给NASA提供更多资金。因此，太空顾问、研究和咨询公司Astralytical负责人劳拉·福茨克说：“依我来看，（彭斯）只是画大饼而已。”

特朗普总统最近提交的预算提议大幅削减NASA资金，包括削减提供给SLS和“猎户座”的资金。在预算申请公布后，NASA官员甚至承认，即使有更多资金投入，可能也不足以加速其研发进程。NASA首席财务官杰夫·德维特在3月份的一次关于预算申请的新闻发布会上说：“钱并非最终问题，我们更需要多一点时间。”

针对上述情况，杨宇光说：“如果只是想要短时间内登上月球，‘月球轨道空间站’并非必需。目前，SLS和‘猎户座’载人舱都进行了多年研究，SLS应该可以在2020年左右发射。如果NASA想在2024年实现登月，就必须加快着陆器的研制工作，或重新设计。”

（科技日报北京3月27日电）

(责编：刘晓琰(实习生)、樊海旭)