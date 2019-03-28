时尚语言诠释中国文化

飘逸的丝绸荷边，简约利落的线条，琥珀、酒绿、朱砂等跳色混搭……在美国加利福尼亚州帕萨迪纳市一个颁奖典礼现场，设计独特的东方服饰吸引了众多中外嘉宾的目光。

这些作品的设计者是美籍华人设计师胡媛媛。胡媛媛说，作品设计灵感源自中国敦煌莫高窟壁画中的佛尊和飞天仙女，将中国古典文化瑰宝与现代时尚设计融为一体。日前，因其为推动亚太时尚设计和文化交流的创新贡献，胡媛媛获得美国南加州大学亚太博物馆颁发的“视觉艺术家”荣誉。

“我的中国文化根基始终激发着我的设计灵感，中国文化是我作品中最重要的元素。”胡媛媛表示。

出生在中国安徽省合肥市的胡媛媛，高中毕业后赴德国学习，毕业于德国霍恩海姆大学金融系，随后进入华尔街花旗银行从事金融工作。这份许多人眼中的“金饭碗”并没有使胡媛媛就此驻足。对时尚、创新及艺术的热爱使她放弃投行的高薪职位，在纽约帕森斯设计学院学习时尚设计，由此开启了一条完全不同的人生道路。

从金融转做时尚，这个跨度有点大，需要从头做起。“我是个随性的人，喜欢迎接挑战。”胡媛媛言语中充满自信，“当你对所做的事情充满热情，充满热爱，真诚面对自己，内心坚定，那你就能创造属于自己的风格。梦想，是可以起飞的。”

曾经就职于华尔街投行的经历也影响了胡媛媛的设计风格，她致力于打破传统职业、年龄、社会角色等各类潜在规则对女性的束缚，希望在设计中展现职业女性的干练硬朗，同时也具有时尚感、舒适感。

2012年，胡媛媛在纽约创立个人品牌“薇薇安·胡”，2014年首次亮相纽约时装周舞台，此后连续5年成为纽约时装周常驻受邀品牌之一。凭借对剪裁和色彩的大胆追求，以及融合经典欧式优雅和纽约街头时尚的设计，胡媛媛的作品引起美国时尚界的关注，被媒体称为纽约时装周最值得关注的新晋设计师之一。

“时尚是一门国际通用语言。希望通过我的设计能搭建起一座美丽的桥梁，拉近中西方文化和审美的距离，增加人们之间的沟通和相互了解。”胡媛媛说。

去年2月的纽约时装周上，胡媛媛推出的“敦煌”秋冬系列时装惊艳亮相，让人耳目一新。设计团队专程赴敦煌采风，实地观摩1000多年前的艺术文化结晶莫高窟壁画，从中国传统文化瑰宝中汲取灵感。整个设计以古代中国、中亚和印度风格为基调，采用轻薄面料与琥珀、酒绿、陈黄和朱砂等鲜明的撞色搭配，融入中式古风元素，呈现出如飞天般的空灵舞动之感。

“这是历史文化与时尚糅合与碰撞的积极尝试，我们把莫高窟的古典元素与现代时装时尚结合起来，希望借纽约时装周的舞台展示给世界，让西方受众从一个新的视角了解敦煌，了解中国文化。”胡媛媛说。

胡媛媛表示，近年来，她与国内设计师和企业有很多交流与合作，曾参加2015年深圳时装周，很高兴看到中国设计师的时尚视野和作品取得很大进步，在国际时尚界已占有一席之地。希望未来有更多相互观摩和学习的机会，在沟通和碰撞中激发更多灵感。

“在充满挑战的追梦之路上，任何困难和挫折只是漫长时光中的微小杂质。”胡媛媛说，由心而发的从容和坚持会引领她笃定前行，走向更加宽广的未来。

（来源：新华社）

(责编：罗冰倩(实习生)、樊海旭)