中日地方经贸合作搭建双向交流新平台

3月的日本东京，春风和暖。青岛市政府代表团一行来到这里，开启日本“青岛商务周”的序幕。

26日，作为日本“青岛商务周”首场活动，“日本-青岛经贸合作交流会”在东京举行。交流会现场，来自日中经济协会、日本贸易振兴机构、三菱、住友、伊藤忠、永旺、日清、洋马、双日、日通、瑞穗等日本大企业和重点商协会代表，下关、札幌、宫崎、小樽市等日本城市代表以及青岛市政府代表团及有关区市分团、青岛市有关企业代表共300余人到场，座无虚席。日本经济新闻社、日本新华侨通信社、日中商报、日本自动车新闻社等日本新闻媒体也到场采访报道。

交流会伊始，一段青岛城市宣传片，将其开放、现代、时尚、活力的城市风貌展示给现场嘉宾。

青岛市委常委、常务副市长薛庆国在致辞中表示“今年是青岛与日本开展友好交流与经贸合作40周年，围绕构建开放、现代、活力、时尚的国际大都市，青岛正在加快构建创新引领、协同发展的现代化产业体系，加快经略海洋，打造国际一流的营商环境，愿与日本各界在更高平台和更宽广的范围内，建立起更深层次的合作关系。”

这份合作的愿景得到了日方与会嘉宾的积极响应。

“日本与青岛地缘相近，人文相通，交通便利，经贸合作基础深厚、往来密切，合作前景十分广阔。” 日中友好交流促进协会理事长河村建夫表示。

交流会上，青岛市商务局与永旺梦乐城株式会社、新华锦集团与日本俪达集团、青岛胶州市与中日友交商会、青岛市即墨区与日本Riovea株式会社、海洋石油工程（青岛）公司与日挥株式会社、软脑离岸资源（青岛）公司与日本KASO株式会社、青岛海尔生物科技公司与日本MEDINET株式会社、青岛中康国际医疗健康产业公司与东京医疗健康产业株式会社、青岛诺力达智能科技有限公司与日本国际产学研促进会等分别签署9个投资合作项目。

作为日本“青岛商务周”的系列活动，在日本期间，青岛市政府代表团先后走访了日本电产株式会社、伊藤忠商事、洋马株式会社等多家日本企业，推动青岛与日本企业在多领域开展经贸合作。

青岛市商务局的统计资料显示，日本是青岛最早的经贸合作伙伴之一，青岛第一家中外合资企业、第一家外资银行都来自日本，第一条国际空中航线是青岛至大阪航线，第一个友好城市是日本的下关。目前，日本已经成为青岛第三大外资来源地和第三大贸易伙伴，青岛已与日本6座城市建立了友好合作城市和经济合作伙伴城市关系。截至2018年底，日本累计在青投资项目2113个，实际外资58亿美元。青岛累计对日本投资项目92个，而且近年呈现快速增长的势头。去年，近40万人次往来青岛与日本之间从事商务、旅游或其他交流活动，每天有18架次航班穿梭于青岛与日本东京、大阪、福冈、名古屋等城市。

与此同时，青岛在日本东京的双向投资交流合作平台——日本青岛工商中心也发挥着积极的作用，为两地的信息和人才等经贸交流提供了全方位的服务。

下一步，作为青岛“六国双周”活动重要内容之一，“日本商务周”也将于年内在青岛举办。

(责编：刘晓琰(实习生)、樊海旭)