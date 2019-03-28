讲好中华文化海外传播的故事

近日，中央广播电视总台中文国际频道演讲类文化节目《世界听我说》以华人讲故事为切入点，勾勒华人在海外的百年奋斗与变迁，广受好评。节目用精彩的故事讲述，再现中华文化在海外跨越时空、超越国界，在文化的碰撞中描绘出动人图景。

《世界听我说》聚焦海外华人在当地的传承故事，让人耳目一新。节目中，海外华人为传承中华文化各显“奇招”，有人耗费13年时间抢救性录制了一首首将要消失的华人乡音，有人让秦始皇兵马俑在旧金山这样现代化大都市“招摇过市”引来无数目光，有的让少林武术成为警察克服心理压力的秘方……或幽默，或质朴，过程艰辛，但效果显著。

文化传播要彰显文化自信，坚守使命担当。中华优秀传统文化积淀着深沉的民族精神，在当下依然闪耀着智慧的光芒，拥有强大生命力。我们理应有充分的文化自信，更应有传播优秀传统文化的责任感。节目《世界听我说》中，马来西亚华人张吉安为搜集各地的华人乡音毅然辞去工作，辗转全国将《过番歌》《月光光》等300多首反映华人深情回望故土的乡音录制下来，这是对传统文化由衷的喜爱，也是一份传承传统文化的强烈使命感；92岁的著名影人卢燕一生致力于向世界传播中国文化，曾将京剧《打渔杀家》《武家坡》等翻译成英文折子戏在美国演出，反响热烈。这些不懈坚持的背后，是他们对中华五千年文化的自信，更是对文化传播的自觉与担当。

文化传播要与时代接轨，提升受众体验感。正如节目中旧金山亚洲艺术博物馆馆长许杰所言，“在西方语境下传播中国文化有挑战，但是也有巨大的潜力”。许杰致力于研究和保存中国的艺术遗产，并尽自己所能地让西方民众更好地理解亚洲艺术。他在推广中国兵马俑艺术时别出心裁，聘请演员扮演走失的“兵马俑”走进闹市，号召市民拍照上传到博物馆网站，拉近了亚洲艺术与海外受众的距离。这从一个侧面也启示我们：文化传播要穿越文化隔阂，必须让文化可感可知，用贴近时代的方式让受众参与进来。如，节目《国家宝藏》就首先从互联网火起来，解说语言清新活泼，网友弹幕讨论热烈，让沉睡的国宝“活起来”，成为传统文化在现代语境中传播的生动范例。

文化传播不是单向度、灌输式的过程，而是双向、互动式的传播。匈牙利华人王德庆在传播少林武术时，发现禅武中的八段锦等能帮助当地警察狙击手调节心理，具有很强的实效性，也正是中华传统文化巧妙融入，让匈牙利狙击手在世界比赛中始终占据前三名；华人设计师瞿铮在英国推广精美的龙泉瓷器时，发现茶洗和茶叶罐最受当地民众欢迎，更符合西方人的实用特性；西方设计师将宜兴紫砂壶改造成现代艺术感十足的咖啡壶；以中国传统京剧艺术形式演绎的《浮士德》在德国广受好评……传统文化对外传播过程中，融合当地文化、因地施策的范例在节目中比比皆是。

《世界听我说》让观众感受到，推动中华传统文化海外传播，既要有展现国家文化软实力的战略高度，也要有切实可行的落地手段，既要有时代性，还要有实效性，尊重文化差异，努力消除文化隔阂，不仅要“走出去”，更要“走进去”，才能真正讲好中华文化对外传播中的故事。

（作者单位：国家广播电视总局发展研究中心）

《 人民日报 》（ 2019年03月28日 20 版）

(责编：刘晓琰(实习生)、樊海旭)