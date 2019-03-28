威尼斯双年展中国馆主题发布

本报北京3月27日电 （记者马苏薇）第五十八届威尼斯国际艺术双年展中国国家馆展览将于5月11日至11月24日在意大利威尼斯举办，主题为“Re—睿”，由中国对外文化集团有限公司组织实施。据中方策展人吴洪亮介绍，“Re”作为西方多种语言词汇中的前缀，有“回、向后”之意，汉字“睿”与其读音相似，意为智慧。此次展览主题旨在强调“回眺”人类文明发展的共同经验，由此获得“Re”及“睿”的洞察。
本届威尼斯双年展的主题是“愿你生活在有趣的时代”。中国国家馆作为彰显中国文化主张和文化自信的国际平台，将新技术融入中国艺术的传统逻辑，以更加包容开放的姿态面对艺术与时代、艺术与大众的互动关系，展现中国艺术的巨大活力。
《 人民日报 》（ 2019年03月28日 12 版）
国际人士积极评价中国经济活力和发展预期 今年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会关键之年。政府工作报告对2018年政府工作成果进行了提纲挈领的回顾总结，并对2019年工作计划进行了谋篇布局，不仅交出了一份亮眼的成绩单，也列出一份详尽的行动表。海外舆论高度关注今年中国两会，期待中国出台新政策、带来新机遇，释放更多积极信号，同时对2019年中国的经济活力和发展预期表达了乐观态度。专家表示，未来“中国怎么走，世界其他地方就会怎么走”【详细】