威尼斯双年展中国馆主题发布

本报北京3月27日电 （记者马苏薇）第五十八届威尼斯国际艺术双年展中国国家馆展览将于5月11日至11月24日在意大利威尼斯举办，主题为“Re—睿”，由中国对外文化集团有限公司组织实施。据中方策展人吴洪亮介绍，“Re”作为西方多种语言词汇中的前缀，有“回、向后”之意，汉字“睿”与其读音相似，意为智慧。此次展览主题旨在强调“回眺”人类文明发展的共同经验，由此获得“Re”及“睿”的洞察。

本届威尼斯双年展的主题是“愿你生活在有趣的时代”。中国国家馆作为彰显中国文化主张和文化自信的国际平台，将新技术融入中国艺术的传统逻辑，以更加包容开放的姿态面对艺术与时代、艺术与大众的互动关系，展现中国艺术的巨大活力。

《 人民日报 》（ 2019年03月28日 12 版）

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