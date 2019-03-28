孟加拉国年轻妈妈早产一男婴 26天后又生下一对龙凤胎

人民网讯 据法新社达卡27日电， 孟加拉国一名妈妈早产生下男婴26天后，又生下一对健康的龙凤胎，令当地医生震惊不已。

报道说，来自孟加拉西南部耶绍地区（Jessore）的苏塔纳（Arifa Sultana）今年20岁，2月自然分娩产下一名男婴，但医生没注意到她有两个子宫。妇产科医生帕岱（Sheila Poddar）告诉法新社：“苏塔纳没意识到自己还怀有双胞胎。生下第一胎26天后，她的羊水又破了，随即跑来就医。”帕岱22日紧急替她进行了剖腹产手术，苏塔纳又生下1男1女。

生下3名健康宝宝的年轻妈妈苏塔纳26日返家。帕岱表示，她并未出现并发症。

耶绍地区政府的首席医生罗伊（Dilip Roy）告诉法新社：“在30多年的执业生涯中，从来没见过像这样的案例。”（老任）

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